Igor Minerva presenta a Ceriale il romanzo "Il problema dell'essere... umani" a seguire Tributo musicale a Claudio Baglioni

Prosegue il Ceriale Summer Festival con un nuovo appuntamento di "Palco d'Autore e Gourmet", la rassegna che intreccia cultura, gastronomia e divulgazione. Giovedì 17 luglio, alle 21,30 in piazza della Vittoria, protagonista sarà Igor Minerva, che presenterà il suo libro "Il problema dell'essere... umani". Al termine della presentazione, il pubblico potrà assistere a un tributo a Claudio Baglioni, per una serata che unirà letteratura e musica in uno dei luoghi simbolo dell'estate cerialese.

Il romanzo conduce il lettore in una storia che intreccia suspense, introspezione e riflessione sul presente. Attraverso il ritrovamento di un misterioso manoscritto, prende forma un racconto che invita a interrogarsi sull'evoluzione dell'essere umano e sui cambiamenti, spesso impercettibili, che influenzano la società contemporanea. Un'opera che affronta temi universali come la libertà, il pensiero critico e la consapevolezza, proponendo una narrazione coinvolgente e ricca di spunti.

«Palco d'Autore e Gourmet continua a offrire occasioni di incontro con autori che stimolano riflessioni su temi attuali attraverso linguaggi diversi - affermano il sindaco Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno -. Il libro di Igor Minerva propone una storia avvincente che invita il lettore a interrogarsi sul presente e sul futuro della nostra società. Siamo felici di arricchire il Ceriale Summer Festival con appuntamenti che uniscono cultura, dialogo e spettacolo, offrendo esperienze sempre nuove a cittadini e turisti».

A condurre la serata e dialogare con l'autore sarà Renata Cantamessa, giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva.

L'incontro rientra nel programma di "Palco d'Autore e Gourmet", la rassegna nata dall'evoluzione di "Palco Gourmet", che affianca agli eventi dedicati all'enogastronomia appuntamenti con scrittori, divulgatori e protagonisti della cultura, dell'attualità e della sostenibilità.

L'iniziativa è promossa in collaborazione con l'assessorato alle Manifestazioni e alla Cultura del Comune di Ceriale, la Biblioteca Civica "Agostino Sasso" e si inserisce nel percorso di valorizzazione congiunta tra Liguria e Piemonte sviluppato insieme all'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero.

Tutti gli incontri della rassegna saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook VisitCeriale, consentendo di seguire gli appuntamenti anche a distanza. La serata è ad accesso libero e gratuito.