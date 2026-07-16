Nuova illuminazione pubblica a Spotorno: investimento da oltre 1,6 milioni di euro

Investimento da oltre 1,6 milioni di euro destinato a trasformare il sistema di illuminazione di Spotorno. Il Comune ha infatti sottoscritto il contratto attuativo che darà il via al completo rinnovamento dell'impianto pubblico. L'intervento rientra nel programma di efficientamento energetico promosso nell'ambito del progetto europeo ELENA della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), coordinato dalla Provincia di Savona, che ha consentito ai Comuni aderenti di sviluppare progetti di sostenibilità energetica attraverso formule di partenariato pubblico-privato.

Il progetto prevede la sostituzione e l'ammodernamento degli impianti esistenti, migliorandone efficienza, sicurezza e affidabilità, con una riduzione dei consumi energetici garantita pari ad almeno il 91,18% rispetto alla situazione attuale.

Il concessionario si occuperà della progettazione esecutiva, della realizzazione delle opere, della manutenzione e della gestione dell'intera rete di illuminazione pubblica per i prossimi quindici anni, assumendosi il rischio dell'investimento e garantendo il raggiungimento delle prestazioni previste dal contratto. L'intervento comprende inoltre la messa in sicurezza e l'adeguamento normativo degli impianti, oltre alla predisposizione della rete per futuri servizi di smart city.

L'operazione sarà realizzata attraverso il partenariato pubblico-privato e il finanziamento tramite terzi, consentendo al Comune di effettuare l'investimento senza sostenere l'onere economico iniziale. Al termine della concessione, fissata in quindici anni, tutte le infrastrutture entreranno a far parte del patrimonio comunale senza costi aggiuntivi.

L'esecuzione del contratto sarà accompagnata da un monitoraggio costante delle prestazioni energetiche e qualitative dell'impianto. Il concessionario dovrà rispettare precisi livelli di performance e, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, sono previste specifiche penali.

"La firma di questo contratto rappresenta un traguardo importante per Spotorno e apre una nuova fase per la nostra città. Parliamo di un intervento che coniuga innovazione, sostenibilità ambientale, sicurezza urbana e qualità dei servizi pubblici - spiega la sindaco Mattia Fiorini - L'illuminazione pubblica è un'infrastruttura fondamentale: significa garantire maggiore sicurezza a cittadini e turisti, valorizzare il nostro territorio e, nello stesso tempo, ridurre in modo significativo i consumi energetici e le emissioni in atmosfera. Siamo particolarmente soddisfatti di essere riusciti a portare a compimento un progetto complesso, frutto di un lungo percorso amministrativo e di una collaborazione istituzionale con la Provincia di Savona".

Fiorini aggiunge quindi come, grazie a questo modello di partenariato pubblico-privato, sarà realizzato un investimento consistente "senza gravare sul bilancio comunale con un importante esborso iniziale, garantendo allo stesso tempo risultati misurabili e verificabili nel tempo".

"È un investimento che guarda ai prossimi decenni e che lascia in eredità alla comunità un patrimonio pubblico completamente rinnovato", commenta il primo cittadino.

Nei prossimi mesi prenderanno avvio la progettazione esecutiva e, successivamente, gli interventi che interesseranno progressivamente l'intero impianto comunale. Saranno sostituiti gli elementi più obsoleti, adeguati i quadri elettrici, migliorata la sicurezza degli impianti e installate tecnologie ad alta efficienza energetica, predisponendo inoltre la rete per futuri servizi digitali e di smart city.

"Questo intervento rappresenta una delle più significative opere di riqualificazione tecnologica della rete di pubblica illuminazione degli ultimi anni - sottolinea invece la vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marina Peluffo - Nel momento in cui l'impianto sarà completamente riqualificato l'ufficio comunale e il manutentore potranno avere accesso ad una piattaforma con un sistema di segnalazione dei guasti che riduce i tempi di attesa degli interventi di riparazione. Tutti i punti luce, inoltre, saranno dotati di un QR code attraverso il quale i cittadini potranno segnalare eventuali malfunzionamenti. Inquadrando il QR code la segnalazione verrà immediatamente presa in carico".

La vicesindaco rimarca come elemento qualificante del contratto "il rigoroso sistema di controllo delle prestazioni: il concessionario sarà costantemente monitorato da una commissione di verifica indipendente, chiamata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e della qualità del servizio. Questo garantisce al Comune la massima tutela e assicura che i benefici previsti dal progetto diventino risultati concreti per tutta la collettività. La sostenibilità oggi non significa soltanto risparmiare energia, ma anche investire in infrastrutture moderne, resilienti e capaci di migliorare la qualità dello spazio pubblico".

Con questo intervento il Comune di Spotorno conferma il proprio impegno "verso la transizione energetica e la modernizzazione dei servizi pubblici, perseguendo gli obiettivi europei di riduzione dei consumi e delle emissioni e investendo in un'infrastruttura destinata a produrre benefici economici, ambientali e sociali per molti anni".