Autogru ribaltata a Roccavignale, slitta la riapertura della Sp28 bis

Non riaprirà oggi la Sp28 bis a Roccavignale, dove nella giornata di ieri un’autogru si è ribaltata nel centro abitato, bloccando completamente la viabilità, causando danni a un’abitazione e lo sversamento di liquidi sulla sede stradale.

Le operazioni di recupero del mezzo si stanno rivelando più complesse del previsto. Il punto in cui è avvenuto l’incidente, infatti, si trova in un tratto particolarmente delicato, con le abitazioni a ridosso della strada, una circostanza che impone interventi eseguiti con la massima cautela.

La ditta Vernazza è al lavoro senza interruzioni e proseguirà per tutta la giornata, fino a quando riuscirà a sollevare e caricare l’autogru incidentata sul carrellone per il trasporto. L’obiettivo è completare questa fase entro le 23 di oggi. Successivamente, dalle 5 di domani mattina, inizieranno le operazioni di smontaggio della gru utilizzata per il recupero.

Fino a quel momento la strada non potrà essere riaperta, neppure con un senso unico alternato. Lo spazio occupato dai mezzi di soccorso e dalle attrezzature non consente infatti di garantire la larghezza minima necessaria per il transito in sicurezza, nemmeno ai veicoli leggeri.

Nel frattempo la Provincia sta predisponendo gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Saranno sistemate le barriere danneggiate e ripristinato il manto stradale, con l’obiettivo di riaprire la Sp28 bis tra le 13 e le 14 di domani. Alla riapertura sarà istituito un limite di velocità di 30 chilometri orari e, se necessario, verrà attivato un semaforo lampeggiante a luce gialla.

Per gestire la viabilità, il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia, ha firmato un’ordinanza di chiusura della strada, consentendo il transito esclusivamente ai residenti. Il provvedimento si è reso necessario perché, nelle ore successive all’incidente, molti automobilisti hanno cercato percorsi alternativi lungo le strette strade interne del paese, creando ingorghi e situazioni di pericolo.