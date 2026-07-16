Meteo, ancora instabilità: rischio grandine e raffiche di vento forte

"Dopo i rovesci e le grandinate che nella giornata di ieri hanno interessato diverse aree della Liguria, anche oggi permane un quadro meteorologico caratterizzato da marcata instabilità". Lo afferma in una nota Arpal.

"Nel corso del pomeriggio potranno svilupparsi temporali sulle zone interne del centro-ponente (ABD), con possibilità di grandinate, forti raffiche di vento e precipitazioni localmente intense. Non si escludono locali interessamenti anche sul levante regionale, dove i fenomeni dovrebbero risultare più attenuati",



"La distribuzione e l'evoluzione dei temporali restano tuttavia caratterizzate da un elevato grado di incertezza, pertanto si raccomanda di seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici".

"​Nonostante la possibile attività temporalesca, continueranno a persistere condizioni di elevato disagio fisiologico dovute alle temperature elevate e all'aumento dell'umidità", conclude.

Questa è la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, includendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D include la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E comprende la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.