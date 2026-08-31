Settembre ligure tra A e B: il Genoa dato a 4.75 col Como, l'Entella cerca punti pesanti con il Vicenza

La prima sosta stagionale è alle porte e il calcio ligure ci arriva con due partite che possono cambiare l'umore di un'intera regione. Giovedì 4 settembre il Genoa riceve il Como a Marassi per la terza giornata di Serie A. Sabato 6 la Virtus Entella ospita il Vicenza al Comunale di Chiavari per la quinta di Serie B. Due categorie diverse, un solo imperativo: fare punti prima che il calendario si fermi.

Genoa, i numeri di un avvio in salita

Due sconfitte in due partite, nessun gol segnato, tre subiti. L'avvio rossoblù sta tutto in questi numeri, con l'aggravante di un campionato che davanti corre fortissimo: Inter, Milan, Juventus e Lazio sono a punteggio pieno, e proprio la Lazio ha piegato il Grifone domenica scorsa all'Olimpico con un 1 a 0 senza appello ma anche senza umiliazione. La squadra ha retto il campo a lungo, è mancata negli ultimi trenta metri, dove un campionato si decide.

Giovedì sera i numeri diventano quasi provocatori. I bookmaker danno il Como favorito a 1.80 anche in trasferta, con il successo del Genoa a quota 4.75 e il pareggio a 3.30. Difficile ricordare un precedente recente con i rossoblù così sfavoriti in casa contro una squadra fuori dal giro delle grandi. La spiegazione sta nell'avvio dei lariani: quattro punti, tre gol segnati e il colpo grosso del Maradona, dove hanno battuto 2 a 1 il Napoli con una prestazione che ha impressionato per personalità.

Per il Genoa è la classica partita che vale più dei tre punti in palio. Vincerla significherebbe cancellare in novanta minuti due settimane di malumori e presentarsi alla sosta con una classifica di nuovo respirabile. Perderla vorrebbe dire restare a zero dopo tre giornate, con tutto quello che ne segue in termini di pressione su squadra e società.

C'è però un elemento che le lavagne non pesano: il Como non si è mai trovato a rincorrere in questo campionato, mentre il Genoa a Marassi cambia pelle. Il primo gol, giovedì, varrà una partita intera.

Entella, il Comunale come trampolino

In cadetteria la stagione è già entrata nel vivo e la quinta giornata porta a Chiavari il Vicenza, sabato 6 settembre. Per i biancocelesti è l'occasione di sfruttare il fattore campo in un campionato che ha già dimostrato di non concedere nulla a nessuno: basta scorrere i risultati dell'ultimo turno per capirlo. Il Palermo ha espugnato Arezzo 3 a 2 in rimonta, il Mantova ha travolto 3 a 1 l'Empoli, il Pisa ha piegato 2 a 1 il Catanzaro e Benevento-Sudtirol è finita in parità. Punteggi pieni di gol, ribaltamenti, nessuna partita scontata: la Serie B di quest'anno è questa.

In un torneo così, i punti conquistati in casa contro le dirette concorrenti diventano il vero patrimonio di una stagione. L'Entella lo sa, e sa anche che il pubblico del Comunale, nelle giornate giuste, vale un uomo in più.

Un crescendo di tre giorni

Il calendario ha disegnato un fine settimana in salita continua per gli appassionati liguri. Giovedì sera Marassi apre la terza giornata di A con Genoa-Como. Venerdì il piatto è ricco: alle 15 lo scontro tra squadre a zero punti Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli con i nerazzurri a punteggio pieno e gli azzurri già costretti a inseguire. Sabato il gran finale su due palcoscenici: pomeriggio a Chiavari con Entella-Vicenza, sera con Juventus-Milan, il primo scontro diretto della stagione tra squadre a punteggio pieno, che i bookmaker quotano in sostanziale equilibrio con i bianconeri a 2.10 e i rossoneri a 3.40.

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La settimana che può cambiare due stagioni

A Genova serve una scossa e serve in fretta, perché dopo la sosta il calendario non aspetta nessuno e una classifica a zero punti comincerebbe a pesare come un macigno. A Chiavari serve invece la conferma che il Comunale può diventare il fortino attorno a cui costruire un campionato ambizioso. Due obiettivi diversi, una sola certezza: tra giovedì e sabato la Liguria del pallone si gioca una fetta importante del suo autunno. E come sempre da queste parti, il pubblico farà la sua parte fino all'ultimo pallone.





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