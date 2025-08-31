Cade in un rio con un volo di circa 4 metri: anziana soccorsa da Grifo e ricoverata in codice rosso

Complesso intervento dei soccorritori per un brutto incidente accaduto a un'anziana di 82 anni su di un sentiero nei boschi di Nasino, nell’entroterra albenganese.

Intorno alle ore 14:50, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga e i sanitari del 118 sono intervenuti dopo che la donna, pare mentre si stava recando alla Stana Messa alla cappella della Madonna della Neve, è precipitata in un rio sottostante al percorso compiendo un volo di circa 4-5 metri.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco, in collaborazione con il personale sanitario della Croce Bianca albenganese e del Soccorso Alpino, hanno provveduto a stabilizzarla immobilizzandola su una tavola spinale e, successivamente, a trasferirla su una barella speciale vericellabile. Da qui è stata issata fino al sentiero e quindi vericellata a bordo dell’elicottero “Grifo1” del 118.

La donna ha riportato diversi traumi, tra cui al capo, alla clavicola e agli arti inferiori segnatamente a femore e bacino, ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso.