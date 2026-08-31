Arriva alle Maldive il Prosecco Bar di Bottega

Pur con un ritardo di qualche mese per via delle situazioni internazionali complicate e, per certi aspetti, pericolose, all’inizio del prossimo ottobre aprirà un Prosecco Bar nientemeno che alle Maldive, in un resort straordinario dove migliaia e migliaia di turisti avranno la possibilità di degustare il buon vino e il Prosecco di casa Bottega e le specialità culinarie locali oltre a quelle venete.

Sarà il 44° Prosecco Bar aperto nel mondo, a distanza di 12 anni da quando venne inaugurato il primo spazio a bordo della nave da crociera Cinderella del gruppo Viking. Per l’azienda veneta sarà il proseguimento di un programma retail che continuerà a novembre con l’apertura di un altro Prosecco Bar a Londra, poi a Tokyo e prima di Natale a San Paolo del Brasile, primo passo verso la costituzione di un triangolo di Prosecco Bar sudamericani che comprenderà, oltre al Brasile, anche un’apertura a Buenos Aires, dove Bottega spa ha una filiale, e poi a Bogotà.

Prosecco bar che assicurano un incasso annuo mediamente di un milione di euro cadauno, con punte a Dubai di 4,2 milioni e a Guernsey, località inglese sulla Manica, di oltre 2 milioni.