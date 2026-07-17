Bollettino Datameteo: verso un lento ritorno alla normalità

Il caldo fuori scala ha le ore contate, ma non se ne va subito: prima di lunedì, quando le temperature torneranno sui valori normali per il periodo, restano alcune giornate ancora sopra media. Sui settori alpini settentrionali qualche temporale potrà dare un sollievo temporaneo. Questa la previsione di Datameteo.

Da oggi, venerdì 17, a lunedì 20 luglio

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con nubi alte e velature soprattutto nelle aree a sud del Po. Nel pomeriggio si formeranno nubi cumuliformi sui rilievi - in particolare sul Piemonte settentrionale - con rovesci o temporali locali, anche di forte intensità. Qualche temporale isolato non è escluso su Alpi Marittime e ponente ligure, ma con probabilità bassa.

Le massime restano sopra i 30-34 °C, in ulteriore aumento tra oggi e domani fino a punte di 36-37 °C, per poi calare da domenica. Le minime si mantengono oltre i 22-24 °C fino a domenica, in diminuzione da lunedì. L'umidità è ancora elevata e oggi la sensazione di afa sarà marcata; domani, pur più caldo, l'aria risulterà più secca e quindi più sopportabile.

Venti in genere deboli, a regime di brezza in pianura. Fanno eccezione sabato e domenica, quando sulle fasce pedemontane sono attese raffiche di Foehn.

Tendenza

L'alta pressione scivolerà leggermente verso sud, aprendo la strada a un flusso d'aria dal Nord Europa moderatamente più fresca: le temperature rientreranno nella media di luglio senza fenomeni di rilievo, almeno stando ai dati attuali. La situazione dovrebbe reggere fino a giovedì, quando un nuovo rinforzo dell'anticiclone potrebbe riportare il caldo nel fine settimana.