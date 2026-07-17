Savona, al via l'allestimento del cantiere per il restyling di via Rossello; a ottobre sarà la volta di via Mistrangelo

E' previso per lunedì 27 luglio l'avvio dell'allestimento dei cantieri per i lavori di riqualificazione di via Rossello. A Ottobre toccherà poi a via Misytrangelo. L'intervento, affidato alla ditta Edilbit, comporterà importanti modifiche alla viabilità e si concluderà, salvo imprevisti, il 23 maggio 2027.

Il tuto è contenuto in un'ordinanza della Polizia Locale prevede che il cantiere venga realizzato in tre fasi, con limitazioni differenti a seconda dell'avanzamento dei lavori.

La prima fase interesserà via Rossello dal 27 luglio al 14 ottobre 2026. In questo periodo saranno in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e quelli dell'impresa impegnata nei lavori. Saranno inoltre occupate due aree di cantiere: una all'inizio di via Schienacoste, accanto alla chiesa di San Domenico, e una in via Mistrangelo, nei pressi degli uffici postali.

Dal 15 ottobre 2026 al 23 gennaio 2027 il cantiere si sposterà nel tratto di via Mistrangelo compreso tra via Paleocapa e via Rossello. Anche in questo caso saranno vietati transito e sosta nell'area interessata, mentre nel tratto tra via Rossello e piazza Diaz sarà istituito un senso unico alternato a vista. Per i residenti di via Schienacoste, piazza Monticello e per i veicoli diretti alla residenza protetta resterà consentito l'accesso attraverso specifiche deroghe.

L'ultima fase, dal 24 gennaio al 23 maggio 2027, riguarderà il restante tratto di via Mistrangelo, tra piazza Diaz e via Rossello. Anche in questa fase saranno previsti divieti di circolazione e di sosta, oltre a un senso unico alternato nel tratto compreso tra via Paleocapa e via Rossello.

Per tutta la durata dell'intervento il Comune prescrive che sia sempre garantito il passaggio pedonale in condizioni di sicurezza tramite percorsi protetti, oltre all'accesso dei mezzi di soccorso. L'impresa dovrà inoltre assicurare, quando compatibile con l'avanzamento del cantiere, l'accesso alle proprietà private e ripristinare la viabilità al termine dei lavori.

L'ordinanza autorizza inoltre, in via eccezionale, il transito dei mezzi pesanti diretti al cantiere lungo via Paleocapa, normalmente soggetta al limite di 3,5 tonnellate. Il passaggio sarà consentito esclusivamente per le operazioni di posizionamento delle strutture di cantiere e dovrà avvenire a passo d'uomo, seguendo precise prescrizioni tecniche per tutelare il sottostante canale delle acque bianche.





