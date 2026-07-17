Savona, cinque lecci malati in corso Vittorio Veneto verso l'abbattimento: "Decisione obbligata, presto un Piano del Verde"

Cinque lecci di corso Vittorio Veneto, all'altezza della "Città sul Mare", verranno abbattuti perché malati e ormai pericolosi per pedoni e automobilisti. L'intervento è cominciato oggi con i primi due esemplari; nei prossimi giorni toccherà agli altri tre. A settembre, una volta eliminate le ceppaie, saranno ripiantate altrettante piante della stessa tipologia.

"A settembre ripianteremo tutti e cinque gli alberi. Purtroppo quando arrivano alert che riguardano la sicurezza delle persone, il Comune non può far altro che prendere atto e procedere di conseguenza - spiega l'assessore al Verde Pubblico Nello Parodi -. In questi anni ci siamo mossi per aumentare il numero di alberi in città. Nel corso del 2025, ad esempio, abbiamo piantato 180 nuove piante. A breve entreranno in servizio due nuovi agronomi per incrementare il lavoro di manutenzione e cura, ma senza un piano strutturato è davvero difficile procedere in maniera organica. Per questo abbiamo individuato un soggetto altamente qualificato che sarà incaricato di redigere un vero e proprio Piano del Verde, ossia uno strumento di pianificazione urbanistica che ci servirà per coordinare le politiche di tutela, valorizzazione e sviluppo del verde, patrimonio di inestimabile valore anche per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico".

La decisione arriva dopo una serie di sopralluoghi tecnici condotti da un agronomo, che ha accertato come i cinque lecci siano completamente secchi e irrimediabilmente compromessi dal punto di vista vegetativo e strutturale. Su alcuni esemplari, inoltre, l'ispezione ha rilevato la presenza di corpi fruttiferi fungini lungo il fusto: un segnale di degrado avanzato e di possibile perdita di stabilità.

Da qui l'indicazione trasmessa al Comune di procedere con urgenza all'abbattimento per azzerare i rischi per chi transita a piedi o in auto. Secondo la valutazione del tecnico, tra disseccamento completo, alterazioni fungine e conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità, le piante sono da considerarsi morte e non recuperabili con alcun intervento di manutenzione.