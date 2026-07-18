Albissola Marina, dal 27 luglio al via il campo estivo “Un Tuffo nel Blu”

Cinque mattinate in compagnia di biologi marini, sperimentando lo snorkeling in sicurezza e scoprendo, con incontri, gite ed esperienze, la straordinaria ricchezza del nostro mare. Il campo estivo “Un Tuffo nel Blu”, giunto alla decima edizione, è una vera full immersion nel mare e nei suoi segreti: sono previste esercitazioni in spiaggia per imparare la tecnica dello snorkeling e le buone pratiche per la sicurezza in acqua; almeno tre mattinate dedicate allo snorkeling, in diverse località della Riviera di Ponente; una gita in canoa presso L’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”, con esperienze legate al mare; safari fotografico in acqua; la scienza in mare, ovvero laboratori ed esperimenti di biologia marina; incontri con pescatori; giochi in spiaggia…

Dove: ad Albissola Marina. La sede del campo è la scuola primaria di Albissola Marina. Le escursioni, gite e uscite di snorkeling si svolgeranno ad Albissola Marina, Albisola Superiore e nell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”.

Per chi: bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni.

Periodo: da Lunedì 27 luglio a Venerdì 31 luglio 2026

Durata: tutte le mattine, dalle 8.30 alle 13.00. Una gita di una giornata dalle 8.30 alle 16.00 con pranzo al sacco.

Il campo è a numero chiuso.

Per informazioni e iscrizioni:

Michela 366 6221213 / Sara 327 8818713

Il campo estivo è organizzato dal Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) Riviera del Beigua, con la collaborazione del Comune di Albissola Marina e dell’Area Marina Protetta “Isola di Bergeggi”. Il CEAS Riviera del Beigua è gestito da Progetto Città Cooperativa Sociale.