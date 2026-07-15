Albisola, tutto esaurito a Villa Gavotti per il documentario su Lucio Fontana

Una serata da tutto esaurito nella cornice settecentesca di Villa Gavotti ha inaugurato il cartellone estivo dell'associazione Albisola per Albisola APS. Ieri sera, ad Albisola Superiore, il pubblico ha occupato ogni posto disponibile per assistere alla proiezione del film documentario “Lucio Fontana: The Final Cut”, opera firmata dal regista Andrea Bettinetti.

Ad aprire l'appuntamento sono stati il benvenuto e i ringraziamenti della presidente dell'associazione, Danila Spirito, che ha rivolto un pensiero particolare ai 250 soci che, con la loro passione e il loro sostegno quotidiano, contribuiscono a mantenere viva e attiva la realtà associativa sul territorio.

La parola è quindi passata a Fabio Fazio, ideatore di Albisola per Albisola, che ha introdotto e guidato il dialogo con i due ospiti d'onore della serata: il regista Andrea Bettinetti e il produttore Michele Bongiorno, figlio dell'indimenticato Mike. I due hanno raccontato alla platea la complessa genesi e la costruzione del film documentario.

Prodotto da Good Day Films e Nexo Digital, con la voce narrante di Miriam Leone e le musiche di Eraldo Bernocchi e Hoshiko Yamane, il documentario ha conquistato i presenti. Anche dopo la conclusione della proiezione, il pubblico si è trattenuto a lungo per complimentarsi e dialogare direttamente con il regista e il produttore, testimoniando un forte legame emotivo e culturale con la figura di Fontana.

Per le due Albisole, infatti, l'appuntamento ha rappresentato un vero e proprio “ritorno a casa”. È qui che il maestro dello Spazialismo, a partire dagli anni Trenta, trovò nelle fornaci locali il suo laboratorio d'elezione, costruendo un legame indissolubile con il territorio.

«Vedere Villa Gavotti così piena e vibrante di entusiasmo è la dimostrazione che la straordinaria stagione artistica delle nostre Albisole non appartiene solo al passato, ma continua a vivere nella nostra comunità ogni volta che ci si ritrova attorno alla bellezza», ha commentato Danila Spirito.

Il successo della serata lancia così il programma di luglio di Albisola per Albisola, che proseguirà lunedì 20 al Museo Trucco con l'incontro “Albisola e Argentina: un legame tra memoria e cultura” e continuerà fino alla fine del mese con appuntamenti dedicati a libri, teatro e arti applicate. A breve sarà inoltre pubblicato l'atteso calendario degli eventi di agosto.

L'associazione ricorda infine che dal 1° luglio è possibile rinnovare l'iscrizione per l'anno sociale 2026-2027. Come ricordato dallo stesso Fabio Fazio dal palco di Villa Gavotti, vi è inoltre la possibilità di sostenere le attività culturali del territorio destinando il proprio 5 per mille ad Albisola per Albisola APS.