Il Voxonus Festival torna ad Albissola: quattro serate tra Vivaldi, barocco e nuove contaminazioni musicali

Il Voxonus Festival torna a Villa Faraggiana con un calendario di quattro appuntamenti.

Albissola Marina è il luogo dove il Voxonus Festival ha mosso i suoi primi passi. Oggi, come allora, torna a essere una delle città protagoniste del Festival, accogliendo un percorso di appuntamenti che celebrano la musica, la cultura e la bellezza del territorio.

Il primo appuntamento sarà martedì 21 luglio, alle ore 21.15, verrà infatti presentato il concerto dal titolo “Architetture Barocche: l’Estro e la Regola”, un viaggio musicale nell’universo dell’“Estro Armonico” di Antonio Vivaldi, raccolta che segnò una svolta decisiva nella storia del concerto strumentale.

Pubblicata ad Amsterdam nel 1711, l’opera “L’Estro Armonico” op. 3 rappresenta il manifesto della rivoluzione musicale vivaldiana: dodici concerti che fondono fantasia creativa e rigore formale, trasformando il dialogo tra strumenti in un vero teatro sonoro. Un equilibrio perfetto tra invenzione e architettura musicale, evocato già dal titolo della raccolta, dove “estro” e “armonia” convivono in una tensione continua.

Il programma offrirà una selezione di alcuni dei concerti più celebri della raccolta. Si aprirà con il Concerto n. 2 in Sol minore RV 578 per due violini, violoncello, archi e basso continuo, esempio emblematico della scrittura concertante vivaldiana, caratterizzata da intrecci serrati e slanci virtuosistici. Seguirà il Concerto n. 3 in Sol maggiore RV 310, affidato al violino solista, pagina luminosa che testimonia la nascita del moderno concerto solistico. Il percorso proseguirà con il Concerto n. 8 in La minore RV 522, celebre per il dialogo serrato tra i due violini, e con il Concerto n. 6 in La minore RV 356, dominato da un virtuosismo brillante e teatrale. A chiudere il programma sarà il monumentale Concerto n. 10 in Si minore RV 580 per quattro violini, violoncello, archi e basso continuo, forse il vertice dell’intera raccolta, tanto ammirato da Johann Sebastian Bach da essere trascritto nel celebre Concerto BWV 1065 per quattro clavicembali.

L’energia ritmica travolgente, i contrasti tra pieni orchestrali e interventi solistici, la forza drammatica della scrittura rendono ancora oggi queste pagine straordinariamente moderne. Non a caso il musicologo Alfred Einstein descrisse l’ascolto dell’“Estro Armonico” come “una ventata d’aria fresca che spalanca le finestre di una sala barocca”.

I prossimi appuntamenti albissolesi saranno il 28 luglio con il Voxonus Quartet, il 4 agosto con il Trio Crossover e il 25 agosto con I Musici di Santa Pelagia.

Il Voxonus Festival ad Albissola Marina è reso possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Albissola Marina, della Fondazione De Mari con il patrocinio della Regione Liguria. Si ringrazia Villa Faraggiana per la collaborazione.

Il concerto è ad ingresso gratuito con oblazione volontaria. Informazioni e prenotazioni al numero 340.6172142 (WhatsApp) o scrivendo a info@orchestrasavona.it oppure consultando il sito dell’Orchestra Sinfonica di Savona orchestrasavona.it.