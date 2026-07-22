Laigueglia festeggia Santa Maria Maddalena: la 472ª edizione della festa patronale

Oggi, mercoledì 22 luglio, la Confraternita dei Disciplinanti di Santa Maria Maddalena celebra per la 472ª volta la propria Santa Patrona, in una giornata che unisce fede, tradizione marinara e memoria storica.

Il triduo di preparazione si è svolto nei giorni 19, 20 e 21 luglio, con Sante Messe celebrate ogni sera alle ore 18:00, mentre oggi giorno della festa, alle ore 18:00 si terrà la Santa Messa solenne nell'Oratorio dedicato alla Santa, celebrata da don Danilo Galliani, Arciprete e parroco di San Matteo.

Alle ore 19:30, in via Mazzini, è previsto il raduno delle Confraternite ospiti provenienti da tutta la Liguria, che dal 1981 si ritrovano puntualmente a Laigueglia per onorare "l'apostola tra gli Apostoli", Santa Maria Maddalena.

Momento particolarmente atteso è l'arrivo, unico nel suo genere, della statua della Santa — scolpita nel 1740 dal nipote del celebre Maragliano — che giungerà dal mare in onore delle tradizioni marinare del borgo. La statua approderà sul molo centrale a bordo di un gozzo, accompagnata da altre imbarcazioni laiguegliesi e dalle barche di quanti dal mare traggono lavoro e sostentamento, insieme a tutti coloro che vorranno accompagnarne l'arrivo.

Saranno presenti le massime autorità civili e militari locali e regionali, a onorare la copatrona di Laigueglia insieme a San Matteo. La scorta d'onore sarà garantita dai Carabinieri della locale stazione.

Novità di quest'anno: l'arrivo della statua sarà preceduto da un concerto del nuovo gruppo campanario di San Matteo, che suonerà anche una delle nuove campane, offerta e dedicata a Santa Maria Maddalena.

Verso le ore 21:15, con l'arrivo della processione via mare, prenderà avvio la processione attraverso il centro storico, con gli artistici Crocifissi e l'accompagnamento della Banda Filarmonica di Pietra Ligure, fino alla conclusione nella maestosa chiesa parrocchiale di San Matteo.

La festa patronale di Santa Maria Maddalena rappresenta, sin dalla costituzione della Confraternita — sul finire del XVI secolo, come attesta il primo statuto giunto fino a noi, datato 1554 — il momento più solenne dell'intero anno liturgico. Nei secoli passati i festeggiamenti si aprivano alla vigilia con un grande falò, proseguivano il giorno seguente con le solenni funzioni religiose e la processione, e si concludevano alla sera con i primitivi fuochi d'artificio, detti "mascoli". Le celebrazioni religiose si intrecciavano a momenti di festa e svago per otto giorni interi.

Il libro dei conti della Confraternita conserva ancora oggi memoria di queste usanze, registrando le spese per la legna del falò, per i mascoli sparati il giorno della festa, per la paga ai Sacrestani che vegliavano e custodivano l'Oratorio, e per il Predicatore chiamato a pronunciare il Panegirico.