Andora si prepara a festeggiare il riconoscimento della Bandiera blu

Andora festeggia il riconoscimento della Bandiera blu. Venerdì 24 luglio a partire dalle 10,30 nel porto turistico Marina di Andora si svolgerà la cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Blu da parte del Presidente di Fee Italia Claudio Mazza. Interverranno il sindaco Mauro Demichelis, l’assessore all’Ambiente Alexandra Allegri e il Presidente dell’Ama Fabrizio De Nicola.
La cerimonia si aprirà con l’alzabandiera della Bandiera Blu del Porto, cui seguiranno gli interventi delle autorità. Al termine ci si sposterà sulla vicina spiaggia per assistere a una dimostrazione di soccorso in mare sul tema “Bandiera Blu: mare in sicurezza”