Savona, “Viaggi senza barriere”, il Comune di Savona acquista due mezzi di trasporto collettivo per i tour accessibili

Il Comune di Savona è capofila del progetto “Viaggi senza Barriere”, finanziato da un bando di Regione Liguria di 430.000 euro, con la partecipazione dei Comuni della Baia della Ceramica (Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle) e Stella e i partner del Terzo Settore Bandiera Lilla, Cooperativa Il Faggio, Cooperativa Dafne e ANCoS APS. Il Comune di Savona, nell'ambito di questo progetto, ha acquistato due mezzi di trasporto collettivo, uno da 9 posti e uno da 5 posti, per i tour esperienziali e accessibili che si inseriscono in una delle principali azioni attuabili, grazie ai fondi del Bando, per dare il via alla prima iniziativa denominata “Ceramicabili in Spiaggia”.

Il percorso di “Viaggi senza Barriere” nasce idealmente dal riconoscimento di Savona quale primo capoluogo di provincia italiano a ottenere la Bandiera Lilla, un premio rivolto ai Comuni già dotati di un buon livello di accessibilità e inclusione e allo stesso tempo impegnati verso piani mirati al loro miglioramento e sviluppo. Proprio in questo contesto si inserisce la mission di “Viaggi senza barriere” progettualità che punta a rendere sempre più accessibili spiagge, percorsi turistici e culturali, musei e laboratori di ceramica con interventi coordinati che coinvolgono l’intero territorio della “Baia della Ceramica” e il Comune di Stella.

Nicoletta Negro, Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Savona commenta così: “Viaggi senza Barriere è un progetto che ho voluto fortemente perché è un nuovo tassello importante al lavoro che il mio assessorato ha portato avanti dal primo minuto: cultura come elemento di inclusione. In questi anni è stato fatto sul territorio un grande lavoro e sono state realizzate cose bellissime. Oggi con questo progetto facciamo un passo in avanti: non si propone un turismo separato o riservato a specifiche categorie di persone, ma adottiamo ufficialmente un modello di accoglienza migliore per tutti. Un modello nel quale l’accessibilità diventa qualità dell’offerta, occasione di crescita per gli operatori e strumento di promozione dell’intero territorio. Con “Ceramicabili in Spiaggia” e con l’entrata in servizio dei nuovi mezzi attrezzati prende avvio un percorso destinato a unire luoghi, persone ed esperienze, facendo del territorio savonese una destinazione sempre più aperta, accessibile e capace di accogliere ogni viaggiatore.”

Roberto Bazzano, Presidente Associazione Bandiera Lilla: “Viaggi senza Barriere è un progetto che, grazie alla collaborazione tra i comuni partecipanti bandiera Lilla ed altri soggetti legati al mondo della cultura alla ceramica, riesce a mettere insieme una serie di attività tra loro apparentemente diverse quali la formazione per gli operatori, la partecipazione di ragazzi disabili a borse lavoro, l'adeguamento dei musei dei comuni partecipanti su forme di accessibilità per diverse disabilità e, in ultimo, ma non per ultimo la creazione di un tour esperienziale turistico legato alla cultura e dalla ceramica. Credo che questo sia uno dei primi casi in cui non solo si crea un prodotto turistico inclusivo, perché non è dedicato alle persone con disabilità, ma è per tutti, ed è destinato a durare ben oltre la durata del progetto. Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti i soggetti partecipanti e inizia a mostrare un modello di lavoro che va bene oltre quanto fatto finora e crea un sistema in grado di essere inclusivo e durare nel tempo.”

L’obiettivo è andare oltre una visione dell’accessibilità limitata al singolo servizio o alla singola struttura. Una vacanza realmente accessibile deve comprendere la possibilità di spostarsi, partecipare a un laboratorio, visitare un museo, conoscere gli artigiani, vivere la spiaggia e scoprire il territorio nella sua completezza, l'acquisto da parte del Comune di Savona di due mezzi di trasporto collettivo, fa parte di una serie di importanti interventi, tra attività concluse e in programma, che vedono: il potenziamento dei servizi alla balneazione già previsti presso "Lo Scaletto senza scalini" della spiaggia delle Fornaci, con il nuovo sollevatore elettrico per il trasferimento dell'utenza dalla carrozzina al lettino e la dotazione di gazebo per l'ombreggiatura della spiaggia; audioguide museali per i comuni partner di progetto, previste dall'autunno, realizzazione di percorsi accessibili guidati, tra cui il Percorso Pertiniano alla scoperta dei "luoghi savonesi" del Presidente Pertini; cartellonistica museale inclusiva coordinata per tutti i musei dei Comuni partner e tirocini, a partire dal mese di ottobre, volti all'inclusione lavorativa e alla formazione di operatori turistici per l'accoglienza di persone con disabilità. “Ceramicabili in Spiaggia” è quindi la prima iniziativa a dare forma concreta a questa visione sarà proprio, un ciclo di laboratori inclusivi di decorazione e creatività che porterà la ceramica, con i due nuovi veicoli attrezzati, nei quattro Comuni costieri della Baia della Ceramica.

I laboratori saranno aperti a tutti e offriranno l’opportunità di avvicinarsi alla lavorazione e alla decorazione della ceramica in un ambiente accogliente e inclusivo. “Ceramicabili in Spiaggia” assume così il ruolo di iniziativa apripista: un primo esempio di come sia possibile trasformare un servizio accessibile in una vera esperienza turistica, culturale e relazionale.

Gli appuntamenti, in programma dalle 14.30 alle 16, si svolgeranno: Savona – martedì 4 agosto, presso Ristorante Bella Recco, corso Vittorio Veneto 73; Albissola Marina – lunedì 10 agosto, presso Spazio Rossello, via D’Annunzio 10; Albisola Superiore – lunedì 17 agosto, presso Jean Claycraft, via Colombo 13; Celle Ligure – lunedì 31 agosto, presso Arbanella Studio, via Ciambini 19.