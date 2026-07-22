Premio Camera di Commercio Riviere della Liguria allo spettacolo “Le Fuggitive” con Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis - Festival Teatrale di Borgio Verezzi

Martedì 21 luglio a Verezzi, sul palco di piazza sant’Agostino, il Vice Presidente della Camera di Commercio Riviere della Liguria Alessandro Berta, insieme al Sindaco di Borgio Verezzi Renato Dacquino e al direttore artistico del Festival Maximilian Nisi, ha consegnato il Premio intitolato all’ente e dedicato allo spettacolo che nell’edizione precedente ha totalizzato il maggior numero di spettatori, al regista Stefano Artissunch e alla produttrice Daniela Celani, per ‘Le Fuggitive’ di Pierre Palmade e Christophe Duthuron.

"Ci sono testi teatrali capaci di toccare corde profonde e universali, e questa opera ne è la dimostrazione perfetta -. Afferma Maximilian Nisi nella motivazione - Attraverso una scrittura brillante, lo spettacolo ha raccontato il divario generazionale e l’incontro salvifico tra due solitudini in fuga. Il merito di questo straordinario successo va all’equilibrio perfetto del testo e alla straordinaria prova delle due interpreti, Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis, profondamente amate dal pubblico, capaci di dare corpo, anima e una travolgente umanità a una storia che interroga e diverte, unendo gli spettatori in un unico, grande applauso. Una vittoria nata dalla forza dell’immediatezza comunicativa e da una messa in scena capace di dialogare con tutti. Un rito collettivo di grande calore che ha confermato come l’abbraccio di una platea sia il premio più bello per uno spettacolo nato per emozionare".

«Questo è un premio per noi, ma soprattutto un premio per voi», ha dichiarato Stefano Artissunch indicando, tra gli applausi, il pubblico in sala. Mentre il Vice Presidente Alessandro Berta ha voluto sottolineare la continuità della collaborazione tra la Camera di Commercio e il Festival, nata nel 2010: «Il nostro sostegno continuerà il prossimo anno con sempre maggior vigore, sia concretamente che idealmente, per contribuire allo sviluppo culturale del territorio che rappresentiamo».