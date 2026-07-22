Rocchetta Cairo, Elena Massone spegne 100 candeline

Cento anni e un sorriso che continua a raccontare una vita intera.

Questa mattina, mercoledì 22 luglio, Elena Massone ha festeggiato il traguardo del secolo di vita nella sua casa di Rocchetta, dove ha ricevuto gli auguri dell'amministrazione comunale di Cairo.

A portare il saluto del Comune sono stati il vicesindaco Roberto Speranza e l'assessore Fabrizio Ghione, che hanno consegnato gli auguri a nome dell'intera comunità. Accanto alla neo centenaria erano presenti anche il fratello minore, di 85 anni, e la nipote, con cui ha condiviso un momento di festa.

"La signora Elena, con la sua saggezza, il suo sorriso e la sua storia, rappresenta un pezzo importante della nostra comunità da cui dobbiamo trarre esempio, motivazioni autentiche e positive", ha dichiarato il vicesindaco Roberto Speranza.