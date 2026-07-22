A Solva torna la Festa dell’Estate: due serate tra tradizione, sapori liguri e convivialità

Nella suggestiva cornice di Solva, frazione collinare di Alassio con una delle più belle terrazze panoramiche del territorio, affacciata sulla Baia del Sole, torna la Festa dell’Estate, uno degli appuntamenti storici organizzati dalla Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso di Solva.

L’appuntamento, che si svolge con il patrocinio del Comune di Alassio, è per sabato 25 e domenica 26 luglio, a partire dalle 19.30, presso il piazzale della Chiesa Parrocchiale e l’area sagre, per due serate da vivere all’aperto, in un luogo panoramico e suggestivo, tra musica, intrattenimento e specialità della tradizione ligure.

Protagonisti saranno gli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare diverse ricette del territorio, concludendo il pasto con le immancabili Biscette, ovvero una delle più caratteristiche espressioni della tradizione dolciaria alassina, iscritte nel registro De.Co. del Comune di Alassio, ovvero l'albo d'oro che tutela e valorizza le eccellenze gastronomiche più rappresentative del territorio. La loro caratteristica forma richiama la leggenda medievale secondo cui, nel 1482, Solva sarebbe stata invasa dalle vipere, poi allontanate grazie all’intervento miracoloso della Madonna e, secondo un’altra versione, di un eremita.

Oltre ai momenti conviviali, il programma della Festa dell'Estate prevede inoltre per tutta la sua durata, musica, giochi e intrattenimenti per bambini, compreso anche un imperdibile truccabimbi.

Per facilitare la partecipazione sarà attivo un servizio bus navetta gratuito, con partenza alle 18.40 dalla fermata autobus situata sulla via Aurelia, davanti al Palazzo Comunale di Alassio.