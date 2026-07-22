Presentata la nuova edizione di "Universo in Rosa": manifestazione a sostegno del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi

Dal 26 luglio al 2 agosto torna a Loano “Universo in Rosa”, la manifestazione dedicata al mondo femminile a sostegno del centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi”. La manifestazione, organizzata dall'assessorato a Turismo, Cultura e Sport e dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Loano con la direzione artistica di Eccoci Eventi e patrocinato da Regione Liguria, è realizzata in collaborazione con il centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” e numerose altre realtà del territorio.



"Regione Liguria sostiene con convinzione questa manifestazione capace di valorizzare l'universo femminile attraverso la cultura, lo sport e una serie di preziose attività sul territorio - commenta il vicepresidente di Regione Liguria con delega alle Pari Opportunità Simona Ferro -. Al centro del progetto non c'è solamente l'opera di sensibilizzazione e prevenzione contro la violenza di genere, ma soprattutto il supporto al Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi: è fondamentale la collaborazione sinergica fra diversi attori per continuare a combattere questa battaglia che ci vede uniti in prima linea, insieme. Ci attende una settimana di iniziative coinvolgenti e capaci di parlare direttamente alla comunità: un messaggio importante che conferma la centralità di "Universo in Rosa", giunto alla sua tredicesima edizione e diventato ormai un appuntamento consolidato nella provincia savonese".



"A nome dell'amministrazione del Comune di Loano - aggiunge il sindaco Luca Lettieri -, desideriamo esprimere il nostro più sincero ringraziamento al vicepresidente Simona Ferro per il costante supporto e la vicinanza dimostrata verso il nostro territorio. L’attenzione e la preziosa collaborazione dell’amministrazione regionale rappresenta un pilastro fondamentale per la realizzazione dei nostri obiettivi di crescita e sviluppo".



“Universo in Rosa” è nato nel 2014 su iniziativa dell'attuale consigliere comunale di Loano Monica Caccia per promuovere il mondo femminile e per portare all'attenzione della cittadinanza i tanti progetti, realizzati nel territorio, riguardanti la prevenzione della violenza di genere e l'educazione al rispetto della figura femminile. L'amministrazione comunale di Loano ha accolto con favore la proposta e da allora ogni anno ha inserito fra gli eventi istituzionali il progetto, finalizzato a promuovere le iniziative che si tengono sul territorio (e non solo) le quali, spesso, sono portate avanti o ricevono il contributo prezioso e decisivo di donne impegnate nel mondo dell'arte, della musica, della prevenzione alla salute, dello sport. Ogni anno l'evento coinvolge la cittadinanza, le associazioni e anche i commercianti, che allestiscono vetrina a tema “rosa” per l'intera settimana di “Universo in Rosa”.

Il simbolo di “Universo in Rosa” è una farfalla rosa. La parola “psychè” in greco significa “anima” e nell'antichità il concetto di anima veniva associato proprio alla farfalla. Il processo di trasformazione a cui vanno incontro le farfalle ben simboleggia l'evoluzione a cui devono andare incontro anche le persone vittima di violenza, costrette ad affrontare gravi difficoltà e a fare i conti con le loro fragilità. Ogni evoluzione è fatta di cadute e di vittorie, ma non deve mai arrestarsi: la trasformazione, infatti, può avvenire solo quando si comincia ad avere cura di se stessi e del proprio benessere psico-fisico. Ad esempio, decidendo di dire basta alle violenze subite. Ecco, dunque, che la farfalla diventa la personificazione del respiro dell'anima.

L'edizione di quest'anno vede diversi contributi importanti. Come quello del Settore Grafica e Moda dell'istituto Falcone: le classi 3^ e 4^ del Sistema Moda, con la docente Daniela Di Pasquale, hanno elaborato un progetto di moda sostenibile attraverso il riciclo creativo dei jeans, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

L'istituto Falcone ha avviato una collaborazione con la Fondazione Uniti per Paolo, che sostiene le famiglie dei lungodegenti e promuove la prevenzione della violenza giovanile. Tra le realtà che porteranno il loro contributo a “Universo in Rosa” 2026 c'è anche l'associazione “Rachele Franchelli” APS.

Durante la “settimana in rosa” saranno in vendita i dolci realizzati dalla pasticceria “La ciliegina sulla torta”: il ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza “Artemisia Gentileschi” . Dal 26 luglio al 2 agosto presso le attività commerciali saranno ospitate le “creazioni itineranti” realizzate dagli ospiti della Residenza Protetta Ramella e la mostra d'arte itinerante “Non sei sola” con la collezione di borse realizzate dai ragazzi dell'istituto Falcone. Il progetto “Non sei sola” nasce per creare attraverso l'arte della moda una borsa come omaggio alla figura della donna, alla sua femminilità e in particolare alla sua indipendenza.

Il progetto “Universo in Rosa” ha invitato gli studenti della 3C moda a riflettere sul ruolo e sulla rappresentazione della donna nella società contemporanea attraverso la progettazione di un accessorio: la borsa, simbolo identitario e mezzo di comunicazione personale. L'obiettivo è stato quello di coniugare ricerca culturale, consapevolezza sociale e competenza progettuale, trasformando un oggetto di uso quotidiano in veicolo di significato e riflessione. In collaborazione con la Società italiana di promozione della salute, promuove un percorso dedicato alla gentilezza, invitando le persone ad ascoltarsi, tra emozioni e identità.