Andora, al Castello dei Clavesana arriva “Figure di donna”: in mostra i tesori della Fondazione Cavallini Sgarbi

Il Castello dei Clavesana, conosciuto come Paraxo, che domina la collina di Borgo Castello ad Andora (Savona), accoglierà dal 10 agosto “Figure di donna. Tesori d’arte dalla Fondazione Cavallini Sgarbi”, la grande mostra dedicata alla rappresentazione femminile nell’arte italiana.

L’esposizione riunisce per la prima volta una selezione tematica di trentacinque opere, tra dipinti e sculture, provenienti dalla prestigiosa Collezione Cavallini Sgarbi, dichiarata di eccezionale interesse storico artistico e tutelata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale dell'Emilia-Romagna del 04/06/2019, emesso ai sensi degli artt. 10-13 del Decreto Legislativo 42/2004.

La mostra è curata da Vittorio Sgarbi e Pietro di Natale (storico e critico d’arte, Direttore della Fondazione Ferrara Arte), con la supervisione di Elisabetta Sgarbi per la Fondazione Cavallini Sgarbi, in collaborazione con il Comune di Andora e con la Fondazione Borgo Castello. Il catalogo della mostra sarà edito da La nave di Teseo.

Il percorso attraverserà oltre quattro secoli di storia dell’arte, dal Cinquecento all’inizio del Novecento, offrendo uno sguardo ampio e stratificato sulla figura della donna nell’immaginario figurativo occidentale.

Il Paraxo, l’antico castello dei Clavesana, riapre proprio con questa mostra come polo museale di eccellenza grazie al progetto pilota di rigenerazione urbana, culturale e sociale “Ricordare il passato, per costruire il futuro”, ideato dal Comune di Andora e finanziato dal Ministero della Cultura con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.