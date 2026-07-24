Esodo estivo, scatta il piano Anas: 27 milioni di viaggi sulle strade italiane nel primo weekend da bollino rosso

Primo grande fine settimana di partenze, scatta il piano esodo estivo: in vista dell’aumento dei flussi veicolari, Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da oggi e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414).

In base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, da oggi sino a domenica 26 luglio sulle strade e autostrade della società del Gruppo Fs ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti di autoveicoli.

“Siamo impegnati a garantire una circolazione fluida e scorrevole a tutti gli utenti, nonostante i grandi flussi di traffico – ha spiegato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme –. Come previsto dal nostro piano esodo, sono operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio, oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24. Con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine da sempre siamo in prima linea per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete. Con il nostro lavoro – sottolinea l’ad Gemme – vogliamo assicurare a chi si mette in viaggio vacanze serene, con la raccomandazione per tutti, senza eccezioni, di avere sempre comportamenti corretti alla guida, come ricordiamo nella nostra campagna di comunicazione con il nostro spot: ‘Quando sei alla guida tutto può aspettare’”.

Lungo la rete Anas, per l’ultimo fine settimana di luglio, è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevede bollino rosso oggi pomeriggio, venerdì 24 luglio, domani mattina, sabato 25 luglio, e domenica pomeriggio, 26 luglio: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani verso le località di villeggiatura e di mare, per le prime partenze e i weekend brevi; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città.

Ricordiamo che il calendario dei bollini per l’estate è disponibile sul sito di Anas e su quello di Viabilità Italia.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore oggi, venerdì 24 luglio, dalle ore 16 alle 22; sabato 25 luglio, dalle 8 alle 16; e domenica 26 luglio, dalle 7 alle 22.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici: la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che, insieme alla SS7 “Appia”, assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’itinerario E45 (SS675 e SS3 bis), che interessa Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e collega il Nord-Est con il Centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al Nord, i raccordi autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle d’Aosta, la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS51 di Alemagna in Veneto.

Per la situazione dei cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare, prima di partire, la pagina Esodo estivo del sito stradeanas.it.