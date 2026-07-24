Meteo, piccolo stop all'estate nel weekend

Oggi ancora una bella giornata estiva, da domani pomeriggio una perturbazione dalla Francia interesserà le nostre regioni, con piogge e temporali un po' ovunque. Migliora da lunedì, poi da metà settimana ci attende una nuova probabile ondata di calore.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 24 luglio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche velatura dal pomeriggio. Temperature in media col periodo, con massime fino 30/31 °C. Venti assenti o deboli variabili.

Sabato 25 luglio.

Inizialmente sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest, con primi rovesci o temporali sulla Valle d'Aosta e Alpi settentrionali, in estensione dalla serata alle pianure settentrionali e alle Alpi occidentali. In tarda serata e notte i temporali, molto più forti, si estenderanno alla Liguria e al basso Piemonte dove oltre a raffiche di vento molto intense potranno verificarsi grandinate importanti. Qualche fenomeno irregolare tra cuneese e restanti zone di pianura.

Temperature massime in leggero calo per via della copertura nuvolosa, minime tra 16 e 20°C , con qualche grado in più sulle coste. Venti inizialmente assenti o deboli moderati, in rinforzo dal pomeriggio con marino sostenuto su Liguria interna, Langhe e alessandrino prima dei temporali.

Domenica 26 luglio

Tempo in miglioramento, anche se al pomeriggio ci saranno fenomeni sparsi sulle Alpi con anche temporali. Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni. Venti assenti o deboli variabili su pianure, forti raffiche di Foehn sulle Alpi in particolare in serata.

Tendenza da inizio settimana prossima

Inizierà un nuovo periodo stabile, fino a giovedì con temperature ancora nella norma, poi sarà probabile l'inizio di una nuova ondata di calore, di cui bisogna ancora determinarne l'intensità e la durata.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

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Cuneo

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Savona

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