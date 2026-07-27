Regione Liguria lancia una nuova campagna social per contrastare gli abbandoni di animali

Sensibilizzare cittadini e turisti contro l’abbandono degli animali, fenomeno purtroppo sempre frequente nel periodo delle partenze per le vacanze. È questo l’obiettivo della nuova campagna di comunicazione social di Regione Liguria, dal titolo “infame”: un messaggio forte, rivolto a chi compie un gesto che rappresenta non solo una grave mancanza di responsabilità, ma anche un reato, punito secondo l’articolo 727 del codice penale. Per l’abbandono di animali domestici o in cattività è infatti previsto l'arresto fino a un anno o un'ammenda da 5mila a 10mila euro, con possibili incrementi in relazione alla gravità o alle recidive. Previste la sospensione della patente da sei mesi a un anno se l'abbandono viene commesso usando un veicolo. Inoltre la pena sale di un terzo se il fatto avviene su strade o relative pertinenze.

L’immagine della campagna ritrae un cane seduto sul bordo di una strada mentre guarda l’automobile del proprietario allontanarsi. Sopra la fotografia campeggia una sola parola, “infame”, scelta per stigmatizzare duramente il comportamento che provoca sofferenza per gli animali mettendoli in pericolo oltre a costituire un rischio per la sicurezza stradale.

“Un gesto vile e deplorevole, che purtroppo ogni anno registra un incremento cospicuo durante i mesi estivi – commenta il vicepresidente con delega alla Tutela degli animali d’affezione Simona Ferro -. Con questa campagna di sensibilizzazione abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro, per cercare di contrastare questo fenomeno che, nell'80% dei casi, porta alla morte dei nostri amici a quattro zampe. Avere un animale domestico è un impegno a lungo termine, per questo è fondamentale puntare sull’importanza del possesso consapevole affinché i proprietari sappiano prendersi cura in modo adeguato dei loro animali per tutta la loro vita”.

“La sensibilizzazione su questo tema è fondamentale anche dal punto di vista sanitario - spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò - Il servizio dedicato delle Asl ha infatti il compito di vigilare affinché il rapporto con gli animali sia corretto e responsabile, oltre che di intervenire in situazioni di abbandono. È per questo che l'informazione va fatta in particolar modo al momento dell'adozione. Consapevolezza, assistenza veterinaria e responsabilità sono le parole chiave per chi decide di intraprendere un percorso insieme a un animale di affezione".

La campagna è diffusa sui canali social di Regione Liguria con l’obiettivo di promuovere una cultura del possesso responsabile degli animali d’affezione, ricordando che accogliere un cane significa assumersi un impegno per tutta la sua vita

Tra gli strumenti fondamentali per la tutela degli animali c’è anche l’Anagrafe degli Animali d’Affezione, il registro nazionale che consente l’identificazione dei cani tramite microchip e favorisce il loro ritrovamento in caso di smarrimento. L’iscrizione dei cani è obbligatoria e rappresenta un importante strumento di contrasto al fenomeno dell’abbandono.