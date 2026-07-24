Savona, Ilaria Caprioglio riparte dal civismo: "Con Liguria Insieme possiamo costruire qualcosa per il territorio"

Non si è mai allontanata dalla politica, semplicemente non era “in prima linea”. Con l’entrata nel direttivo di “Liguria Insieme”, nuovo soggetto civico nato nei giorni scorsi e voluto dal presidente della Regione Marco Bucci, Ilaria Caprioglio torna ad occuparsi attivamente di politica, all’insegna di quel civismo che aveva caratterizzato la sua candidatura e che l’aveva poi portata a Palazzo Sisto.

“Sono entrata in politica 10 anni fa come civica e civica sono rimasta con coerenza fino ad oggi – dice Caprioglio –. Quando il presidente Bucci mi aveva chiesto di riscendere in campo per le regionali, con la lista civica e questo nuovo soggetto mi ha trovata convintamente partecipe, perché riunisce molte realtà civiche. Trovo molta concretezza. Ci posso mettere l’esperienza, l’entusiasmo che è sempre immutato, però al servizio del territorio. Credo di aver dimostrato che quello che ho fatto attivamente anche da sindaco l’ho fatto nell’interesse del territorio, esclusivamente del territorio. Credo che con questo progetto i tempi siano maturi per costruire qualcosa che ha l’ambizione di porsi al servizio del territorio”.