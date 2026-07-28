Casa e rigenerazione urbana, Scajola a Roma per due giorni di incontri: focus su Piano Casa, edilizia pubblica e nuovi alloggi

Prosegue l'impegno della Regione Liguria sui temi dell'urbanistica, dell'edilizia residenziale pubblica e della rigenerazione urbana. L'assessore regionale Marco Scajola, coordinatore vicario in materia per la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sarà infatti a Roma domani, mercoledì 29 luglio, e giovedì 30 luglio, per una serie di incontri istituzionali dedicati alle politiche abitative e alle prospettive di sviluppo del settore.

La prima giornata si aprirà alle 9.30 con un incontro, nella sede romana della Regione Liguria, tra l'assessore Scajola e il presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri, insieme alla giunta dell'associazione. L'obiettivo sarà quello di consolidare il percorso di collaborazione già avviato, puntando a una programmazione condivisa a livello nazionale sul tema dell'edilizia popolare, settore ritenuto strategico per rispondere alle esigenze abitative dei territori.

A seguire, alle 11, Scajola rappresenterà la Conferenza delle Regioni alla cabina di monitoraggio del Programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia pubblica e sociale, convocata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini presso il dicastero romano. Il confronto servirà a fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi e, soprattutto, sulle prospettive del Piano Casa, uno dei provvedimenti più attesi dalle amministrazioni locali.

La missione istituzionale proseguirà anche nella giornata di giovedì 30 luglio. Nella sede romana della Regione Liguria è infatti in programma un incontro con i rappresentanti di Cassa Depositi e Prestiti, finalizzato a valutare possibili forme di collaborazione per favorire la realizzazione di nuovi alloggi e ampliare le opportunità a disposizione delle famiglie, attraverso strumenti finanziari e progettuali dedicati al comparto abitativo.

L'agenda romana dell'assessore conferma la volontà della Regione Liguria di mantenere un ruolo attivo nel confronto nazionale sulle politiche della casa, con particolare attenzione al recupero del patrimonio pubblico esistente, alla rigenerazione urbana e alla ricerca di nuove risorse per incrementare l'offerta di abitazioni sociali.