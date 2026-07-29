Incidente sull'Aurelia ad Alassio, dimesso dalla Rianimazione il 19enne coinvolto

È uscito dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e non è più in pericolo di vita il 19enne vittima di un incidente stradale domenica scorsa ad Alassio.

Il giovane, E.M.A., della provincia di Cuneo, era in sella alla sua moto quando per cause da accertarsi ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi intorno alle 6.30 contro il guard rail sull'Aurelia in via Giancardi.

Immediato era stato l'intervento sul posto dell'automedica del 118 e della Croce Bianca di Albenga che aveva trasportato il ferito, intubato, in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio pietrese.

Il 19enne è stato trasferito in una struttura di riabilitazione nel cuneese.