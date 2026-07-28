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Cronaca | 28 luglio 2026, 15:58

Albisola, i vandali colpiscono ancora: danneggiata una scultura

Dopo che era stata presa di mira la sagoma del pescatore, rotta un'opera d'arte in via Pietro Chiesa

Albisola, i vandali colpiscono ancora: danneggiata una scultura

Ancora una volta un atto vandalico ad Albisola Superiore.

L'ennesimo ai danni di un'opera d'arte. Dopo che sulla passeggiata Montale era stata presa di mira per la quarta volta la sagoma del pescatore. Portata da quattro giovani nei pressi del molo de l'Ultima Spiaggia e abbandonata sulla battiglia (leggi QUI).

In via Pietro Chiesa, nell'area verde vicino a via Colombo è stata danneggiata nella notte tra sabato e domenica una scultura in ceramica che era stata collocata da qualche settimana.

"Era previsto, è durata fin troppo questa scultura, pazienza. Purtroppo si da la colpa ai giovani ma io darei la colpa a quei genitori che non sanno o non vogliono capire i problemi psicologici dei loro figli" ha detto uno dei soci della vicina Sms Boselli, il ceramista Alessandro Perico.

Nel marzo del 2023 era stata distrutta una targa da lui realizzata dall'artista e posizionata sul lungomare.

Luciano Parodi

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