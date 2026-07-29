Andora, investe un bambino di 6 anni sul lungomare e fugge: la famiglia cerca testimoni, caccia al ciclista pirata

È caccia al ciclista che lunedì sera avrebbe investito un bambino di 6 anni sul lungomare di Andora, per poi allontanarsi senza fermarsi a prestare soccorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.35, sulla passeggiata davanti ai Bagni Costa d’Oro.

Secondo il racconto diffuso dalla famiglia, il piccolo sarebbe stato travolto da un uomo in sella a una mountain bike che procedeva a velocità elevata. Dopo l’impatto, il ciclista avrebbe proseguito la sua corsa in direzione del Parco delle Farfalle, nonostante il divieto di transito sul tratto interessato.

Il bambino è stato soccorso tempestivamente dalla Croce Bianca e dagli agenti della Polizia intervenuti sul posto, quindi trasportato all’ospedale di Pietra Ligure per le cure necessarie.

La famiglia ha lanciato un appello per raccogliere informazioni utili a individuare il responsabile. Il ciclista viene descritto come un uomo di età compresa tra i 25 e i 35 anni, con indosso solo pantaloncini corti, alla guida di una mountain bike.

"Chiunque abbia assistito all’accaduto o possa fornire elementi utili è invitato a contattare la Polizia oppure a scriverci in privato", è l’appello dei familiari.

Nel messaggio diffuso dalla famiglia emerge anche la preoccupazione per la sicurezza della zona: "La situazione del traffico in quest’area è caotica e pericolosa. Servono interventi tempestivi per tutelare soprattutto i pedoni. Un bambino ferito è già uno di troppo".