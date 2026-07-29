Morto in mare a Varazze, è il 76enne Antonio "Tony" Caviglia

È il varazzino Antonio Caviglia il 76enne scomparso a causa di un malore in mare a Varazze nella mattinata di ieri.

L'uomo era ai Bagni Eden, stabilimento da lui frequentato da anni, quando dopo essere entrato in acqua probabilmente per un infarto si è sentito male.

Immediato era stato l'intervento dei bagnini con i titolari del lido che avevano chiamato il 112.

Sul posto erano poi intervenuti i volontari della Croce d'Oro di Albissola, l’automedica del 118 e la Capitaneria di Porto. I sanitari avevano tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma ogni tentativo si era rivelato vano. Per l’uomo non c'era stato nulla da fare.

Conosciuto da tutti come Tony, di Alpicella, era stato in passato rappresentante della frazione. Sempre presente per organizzare la festa, era stato anche impegnato nelle iniziative di ricerca degli alpicellini che erano emigrati all’estero nei primi del 900.