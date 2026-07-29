Savona, bimba di due anni morsa da un cane in via Mandorletta: trasportata al San Paolo

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Savona, nell'Oltreletimbro, in via Mandorletta, dove una bambina di due anni è rimasta ferita dopo essere stata morsa da un cane.

L'allarme è scattato alle 13.22. Sul posto sono intervenuti un mezzo di soccorso di base della Croce Oro Mare di Savona e l'automedica del 118.

La piccola, che ha riportato una ferita a seguito del morso, è stata soccorsa dal personale sanitario e successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti e le cure del caso.

Al momento non sono note le circostanze dell'accaduto; per fortuna la bambina non ha riportato ferite gravi ma solo un forte spavento.