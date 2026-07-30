Oggi è la Giornata Internazionale dell’amicizia, ce lo ricordano i Lions

Amicizia è ciò che "Non si vede che con il cuore", disse la volpe al Piccolo Principe. È quel sentimento puro, sincero e profondo che tocca e attraversa tutte le stagioni della nostra vita e ci lega con il prossimo. Siamo davanti ad un estratto preso da "Il piccolo principe", libro scritto da Antoine de Saint-Exupéry, che negli anni è riuscito a fare il giro del mondo conquistando milioni di lettori.

E proprio perché è una delle realtà più importanti della nostra vita, il 30 luglio di ogni anno celebriamo la Giornata Internazionale dell’amicizia. È stata proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2011 e "Riconosce l’importanza dell’amicizia come sentimento nobile e prezioso nella vita degli esseri umani in tutto il mondo".

Questa frase racchiude uno dei tanti valori del Lions International. E lo è perché nei vari club i soci, da sempre, dedicano parte del loro tempo per conoscersi e per rafforzare un legame che diventa fiducia, stima, armonia, coinvolgimento, partecipazione e rispetto reciproco.

Un’amicizia, quindi, che è anche il vero collante dell’attività di servizio a favore degli altri e che, a volte, sfocia in un “patto” di amicizia tra più club, con la volontà di affrontare insieme problemi e tematiche comuni.

Che dire di più, se non che il Lions International promuove anche la comprensione internazionale e gli scambi culturali e che l’amicizia e la solidarietà nel lionismo accrescono lo spirito di squadra che è alla base dell’associazione.

Come nel libro stesso viene scritto: "Ho fatto di te mio amico e ora sei per me unico al mondo".