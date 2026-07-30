Savona, pista della Fontanassa verso la proroga dell'omologazione: il Comune pianifica il restyling completo

L'impianto di atletica leggera “Giulio Ottolia” della Fontanassa si prepara a prolungare la propria attività in attesa di un restyling radicale pervisto da Palazzo Sisto. Il Comune di Savona ha infatti avviato l'iter burocratico ed economico per ottenere la proroga dell'omologazione della pista, una mossa chiave sia per garantire la continuità degli allenamenti e delle gare, sia per dare all'ente locale il tempo di reperire le risorse necessarie al futuro rifacimento completo dell'impianto.

I quattordici anni di validità dell'attuale omologazione giungeranno a naturale scadenza il prossimo 17 settembre 2026. Lo stato di conservazione della struttura, in particolare della superficie specialistica, è considerato ottimale, come dimostrato anchedal fatto che il Meeting Internazionale Città di Savona, inserito nel circuito "World Athletics Tour Bronze".

Per questo motivo, avvalendosi della circolare SmarTrack della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), Palazzo Sisto ha richiesto una formale visita di verifica tecnica, affidando l'incarico di controllo alla FIDAL, con l'impegno di una spesa complessiva di 1.342 euro (comprensiva di IVA).

L'ispezione della federazione servirà ad attestare lo stato della pista e ad accordare l'estensione dell'omologazione. Questo passaggio consentirà al Comune di Savona di programmare con calma il piano finanziario e i lavori per l'intervento di rifacimento integrale della pista della Fontanassa, uno dei fiori all'occhiello dell'impiantistica sportiva cittadina.