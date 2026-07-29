Savona, piscina Zanelli: gestione alla Rari Nantes prorogata ancora di un mese in attesa dell'esito del nuovo bando

Evitare qualsiasi possibile interruzione delle attività sportive e, soprattutto, nessuna chiusura per il complesso natatorio Zanelli di corso Colombo. Il Comune di Savona ha approvato l'affidamento diretto alla Rari Nantes per la gestione dell'impianto per un mese, a partire dal 1° agosto 2026.

La decisione garantisce la continuità operativa della struttura per un mese, con un'eventuale proroga di un ulteriore mese, in attesa che si concluda formalmente la gara per la concessione annuale.



L'accordo stipulato tra Palazzo Sisto e la società biancorossa prevede un canone d'affidamento pari a 10.900 euro (oltre Iva) relativo al mese "certo" di agosto, con la prenotazione di una somma identica per coprire un eventuale ulteriore mese di gestione a settembre, se i tempi per l'assegnazione della gara d'appalto principale dovessero allungarsi oltre la data del 31 agosto 2026.

La gara per la concessione della gestione per 12 mesi (dal valore globale stimato in 170.800) ha attraversato un percorso articolato nei mesi scorsi.

Dopo la riapertura dei termini e alcune correzioni in autotutela parziale, a metà luglio sono state ammesse due offerte. La Commissione giudicatrice ha proceduto all'esame sia della parte tecnica che di quella economica. offerta economica, è stata data lettura delle risultanze.

“È attualmente in corso la verifica dell'anomalia sulla miglior offerta (quella di Amatori Nuovo n.d.r) , ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 36/2023 – scrive Palazzo Sisto nella determina - Considerata la necessità di concedere un tempo congruo per la presentazione delle giustificazioni e la conclusione della verifica dell'anomalia, nonché la situazione di urgenza e necessità di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more della stessa procedura, anche al fine di evitare il deperimento degli impianti tecnologici e delle vasche, si procede all'affidamento diretto per un mese della concessione in oggetto , eventualmente prorogabile, al massimo, per un ulteriore mese, nel caso di mancata conclusione del procedimento di gara in corso alla data del 31 agosto 2026”.

L'attuale gestore, la Rari Nantes Savona, ha formalmente espresso la propria disponibilità a proseguire la conduzione ponte dell'impianto rispondendo via PEC alle richieste del Comune a fine luglio. Gli uffici comunali hanno inoltre confermato il regolare documento DURC e il rispetto di tutti i vincoli di bilancio e contabilità.

Nei prossimi giorni, gli uffici comunali completeranno i controlli amministrativi sull'offerta di gara per poter poi decretare l'aggiudicatario ufficiale della gestione annuale del complesso natatorio di Corso Colombo.





