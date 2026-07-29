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Attualità | 29 luglio 2026, 16:33

SS 29, verifiche sul viadotto Brichela a Cairo: scatta il senso unico alternato fino al 6 agosto

Anas avvia le prove sull’infrastruttura. Previsti limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e possibili rallentamenti alla circolazione

SS 29, verifiche sul viadotto Brichela a Cairo: scatta il senso unico alternato fino al 6 agosto

Modifiche temporanee alla viabilità sulla Strada Statale 29 del Colle di Cadibona, nel territorio del Comune di Cairo Montenotte. Da oggi, mercoledì 29 luglio, e fino al 6 agosto, Anas eseguirà prove e verifiche sul viadotto Brichela.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni, nel tratto compreso tra il km 130+500 e il km 131+200 sarà istituito, nella fascia oraria dalle 7 alle 18, un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.

Durante i lavori saranno inoltre in vigore il limite di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso e quello di sosta.

Le limitazioni non saranno attive nei giorni festivi e prefestivi. Possibili rallentamenti alla circolazione.

Graziano De Valle

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