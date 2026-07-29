SS 29, verifiche sul viadotto Brichela a Cairo: scatta il senso unico alternato fino al 6 agosto

Modifiche temporanee alla viabilità sulla Strada Statale 29 del Colle di Cadibona, nel territorio del Comune di Cairo Montenotte. Da oggi, mercoledì 29 luglio, e fino al 6 agosto, Anas eseguirà prove e verifiche sul viadotto Brichela.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni, nel tratto compreso tra il km 130+500 e il km 131+200 sarà istituito, nella fascia oraria dalle 7 alle 18, un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.
Durante i lavori saranno inoltre in vigore il limite di velocità di 30 km/h, il divieto di sorpasso e quello di sosta.
Le limitazioni non saranno attive nei giorni festivi e prefestivi. Possibili rallentamenti alla circolazione.