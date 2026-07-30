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Attualità | 30 luglio 2026, 12:40

Savona, Fornaci in festa per Nostra Signora della Neve: la statua della Madonna arriverà dal mare

Mercoledì 5 agosto l'approdo allo Scaletto dei Pescatori, la processione per le vie del quartiere e la messa solenne sul sagrato della chiesa parrocchiale

Savona, Fornaci in festa per Nostra Signora della Neve: la statua della Madonna arriverà dal mare

La Parrocchia Santa Maria della Neve si prepara a celebrare la tradizionale festa patronale dedicata a Nostra Signora della Neve, ricorrenza che richiama la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore di Roma.

L'appuntamento è in programma mercoledì 5 agosto e prenderà il via alle 21 con uno dei momenti più suggestivi della celebrazione: l'approdo dal mare della statua della Madonna allo Scaletto dei Pescatori, dove i fedeli le daranno il benvenuto.

Dopo l'accoglienza, la statua mariana sarà accompagnata in processione per le vie del quartiere delle Fornaci. Il corteo, accompagnato da un momento di preghiera, rappresenta una tradizione molto sentita dalla comunità parrocchiale e richiama ogni anno numerosi fedeli.

La serata si concluderà alle 22, sul sagrato della chiesa parrocchiale, con la celebrazione della messa solenne, che chiuderà i festeggiamenti religiosi in onore di Nostra Signora della Neve.

Redazione

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