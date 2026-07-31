Gino Rapa porta i suoi "viaggi linguistici" a Diano Borello e Borgio Verezzi

Le presentazioni dei libri di Gino Rapa (edizioni Delfino Moro) sono diventate veri e propri eventi linguistico-musicali capaci di attirare un pubblico sempre numeroso e partecipe. “E’ proprio questo lo scopo, sottolinea l’autore, che mi ero prefisso: avvicinare la gente alla nostra lingua, e al latino e al greco che ne sono la base, in modo piacevole e anche divertente”.

Se a questo si aggiunge il fatto che i libri di Gino Rapa contribuiscono ad aiutare il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Gaslini di Genova, tramite la Onlus Cicogna Sprint, il successo assume anche i toni della solidarietà. Sarà per l’autore un Agosto piuttosto impegnativo, che si apre Domenica 2 Agosto (ore 18,30) a Diano Borello e Lunedì 3 Agosto a Borgio Verezzi. “Riceviamo richieste di presentazioni da ogni parte d’Italia, le ultime dalle Marche, ma la mia pigrizia non mi fa allontanare troppo da casa. Domenica sarò a Diano Borello all’ombra di un gigantesco bagolaro, una pianta straordinaria piantata esattamente due secoli fa e lunedì tornerò nelle Grotte di Borgio Verezzi, per una serata finalmente “al fresco”, vista la calura di questi giorni”. I “viaggi linguistici” (la definizione è di Fiorella Mannoia) di Gino Rapa saranno accompagnati dagli interventi musicali di Pino Caratozzolo.