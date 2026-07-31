Alassio aggiorna il Pud: approvata la variante con spiagge libere al 40%, previste tre nuove libere attrezzate

Alassio avrà il 40% di spiagge libere o libere attrezzate, senza diminuire le concessioni attualmente esistenti.

Con l'approvazione della variante al Pud, predisposta dal geometra Oreste Marelli in collaborazione con l'Amministrazione comunale e con l'Ufficio Demanio, il Consiglio comunale della Città del Muretto ha dato il via libera, nella seduta di ieri (favorevole la maggioranza, astenuta l'opposizione - ndr), a una revisione dell'assetto del litorale cittadino. In essa è prevista una ricognizione aggiornata delle spiagge libere e delle spiagge libere attrezzate, una revisione delle superfici disponibili e una mappatura dettagliata delle concessioni demaniali secondo le tipologie previste dalla Regione Liguria.

Le nuove tavole tecniche includono anche accessi al mare, moli esistenti e coordinate geografiche dei confini delle singole concessioni, con l'obiettivo di garantire una più precisa identificazione delle aree. Tra gli aggiornamenti figurano inoltre le superfici emerse grazie agli interventi di ripascimento dell'arenile, le scogliere accessibili alla balneazione previste dalla normativa regionale e la ricognizione delle nuove spiagge libere formatesi nel tempo lungo il litorale, comprese quelle realizzate in seguito al prolungamento del Pennello Ferrando e quelle tra il porto Luca Ferrari e il confine con Albenga.

Tra le principali novità della variante è prevista, alla scadenza delle concessioni in essere, la trasformazione di tre stabilimenti balneari comunali in spiagge libere attrezzate. Una scelta che, secondo l'Amministrazione, consentirà di aumentare gli spazi a fruizione pubblica mantenendo al contempo servizi e presidio delle aree.

Il documento sarà ora trasmesso alla Regione Liguria per il completamento dell’iter di approvazione.

Sul raggiungimento della soglia del 40% di spiagge libere interviene il sindaco Marco Melgrati, che ne sottolinea il valore politico e amministrativo. "Questo provvedimento rappresenta un traguardo molto importante nel percorso avviato dall'Amministrazione Comunale in vista delle future procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, che possiamo affrontare con serenità e chiarezza grazie a un percorso equilibrato e virtuoso, costruito nel tempo, capace di coniugare la tutela dell'interesse pubblico, la valorizzazione del litorale e il rispetto delle attività economiche che da anni rappresentano una risorsa estremamente importante per la nostra città" ha detto il primo cittadino.

"Desidero inoltre sottolineare - ha aggiunto - che raggiungiamo la soglia del 40% di spiagge libere sul territorio comunale senza modificare né sopprimere le concessioni esistenti, e questo rappresenta un risultato particolarmente significativo".

Una riflessione il sindaco la dedica anche alla scelta politica dell'Amministrazione: "In merito a tale soglia, va inoltre ricordato che la Regione Liguria ha disposto la sospensione fino alla fine del 2027 dell'obbligo del 40% di spiagge libere, con una scelta che consente ai Comuni costieri di affrontare con equilibrio e serietà il tema delle concessioni demaniali e della gestione del litorale. Ciò nonostante, la nostra Amministrazione ha voluto perseguire l'obiettivo del 40% fin da ora, raggiungendolo senza penalizzare le attività esistenti. Per quanto riguarda l'utilizzo delle scogliere, ci tengo a precisare che una volta completato l'iter regionale interverremo per rendere ancora più agevole e sicuro l'accesso al mare attraverso opere e attrezzature dedicate. Si tratta di aree già oggi frequentate e utilizzate da residenti e visitatori, che potranno essere ulteriormente valorizzate e rese più facilmente fruibili".