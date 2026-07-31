Cairo, alla Biblioteca arriva "La Stanza Fantasma e l’Essenza Magica": il musical escape ispirato al mondo di Harry Potter

Un viaggio tra magia, musica e mistero arriva alla Biblioteca civica di Cairo Montenotte. Sabato 1 agosto, dalle 17 alle 22, andrà in scena "La Stanza Fantasma e l’Essenza Magica", un nuovissimo spettacolo liberamente ispirato al magico universo di Harry Potter.

L’evento, inserito nel programma di "Cairo Magica", propone una formula originale: un musical escape della durata di 15 minuti, con repliche ogni 30 minuti per permettere al pubblico di vivere un’esperienza immersiva tra atmosfere fantastiche e suggestioni teatrali.

Lo spettacolo è organizzato dalla "Franco Tessore Associazione Culturale" in collaborazione con "Music Style L’Atelier delle Voci" del soprano Daniela Tessore. La regia e la scrittura sono affidate ad Antonio Barra, mentre le canzoni inedite portano la firma di Daniela Tessore e Gabriele Ferraro.

Sul palco saranno protagonisti i ragazzi di "MusicStyle" e del "LabFabTheatre": Giusy Varaldo, Gabriele Ferraro, Antonio Barra, Roberta Blangero, Paola Pastorino, Loredana Piccaluga, Sergio Baldi, Marina Varaldo, Cinzia Valdettaro, Gabriele Ferrari, Daniele Pistone, Chiara Tognoli, Greta Ferrari, Yunman Fu, Anna Serafini, Giada Cantilli, Sofia Velaj, Giorgia Simonetta, Chiara Cionti, Khumara Nasibli, Aldo Giannuzzi, Alberto Ferraro e Mirko Cantilli.

Ad arricchire lo spettacolo ci sarà anche la speciale partecipazione del soprano Daniela Tessore.

Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 339 2127537. Parte del ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione Diversamente VB, confermando anche il valore solidale dell’appuntamento.