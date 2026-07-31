"L’arte che resta": a Savona la mostra di Hanan Al-Azaiza, artista di Gaza

"L’arte è la sedia che resta, anche quando tutto crolla".

È il filo conduttore della mostra personale di Hanan Al-Azaiza, artista e pittrice di Gaza, in programma giovedì 6 e venerdì 7 agosto allo Spazio Futura di Palazzo della Rovere, in piazza Duomo a Savona.

L’esposizione, aperta dalle 17.30 alle 19.30, propone dipinti, fotografie e parole dell’artista, in un percorso che racconta il suo vissuto e quello della sua terra.

Giovedì 6 agosto è prevista una serata speciale: alle 20.30 i partecipanti accenderanno lumini per comporre la scritta "Gaza"; alle 21 seguirà un collegamento in diretta con Al-Azaiza e con la scrittrice Cecilia Parodi. Durante l’iniziativa sarà possibile sostenere l’artista e la sua famiglia attraverso una donazione per le opere e il libro in esposizione. L’ingresso è libero.