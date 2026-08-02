Due sculture d'autore sulle sponde del Sansobbia e un mese di eventi: l'estate che unisce le Albisole

Un ponte naturale divise nel nome ma unite dalla ceramica, dal mare e ora anche da un filo d'acciaio e poesia. L'associazione Albisola per Albisola APS accende l'estate della riviera con un ricco cartellone di appuntamenti per tutto il mese di agosto, coronato da un'iniziativa di grande rilievo per l'arredo urbano e la vita culturale del territorio: la donazione di due imponenti sculture firmate dall'artista e designer Franca Franchi.

Le opere, nate dal recupero di scarti di ferro e acciaio che ritrovano luce e bellezza attraverso la risignificazione della materia, sono state posizionate lungo la passeggiata di via Aurelia, una per parte rispetto al confine naturale del torrente Sansobbia. A stabilire quale Comune potesse accogliere ciascun lavoro è stato un simpatico sorteggio condotto dai due primi cittadini, Gianluca Nasuti per Albissola Marina e Maurizio Garbarini per Albisola Superiore.

Il programma degli eventi di agosto - Lunedì 3 agosto (dalle 18:15): Taglio del nastro per la doppia installazione d'arte urbana. Alle 18:15 svelamento di "Sotto mutate spoglie" (2017) nell'aiuola di via Aurelia ad Albisola Superiore; alle 19:00 toccherà a "Nel flusso"(2020), collocata subito dopo il ponte nel territorio di Albissola Marina.

Mercoledì 5 agosto (ore 18:30): Al MuDA di Albissola Marina (via dell'Oratorio) si terrà l'incontro "Anguria per Tutti!", dedicato all'invenzione dei celebri libri di latta futuristi con l'intervento dello specialista Giacomo Corelli della libreria Pontremoli di Milano. A seguire, momento conviviale.

Giovedì 6 agosto (ore 21:15): La passeggiata Montale di Albisola Superiore ospita la festa di compleanno del sodalizio. Un appuntamento speciale che vedrà Fabio Fazio interloquire sui progetti e sul futuro dell'associazione alla presenza delle amministrazioni locali. In programma anche l'annullo filatelico speciale a cura di Poste Italiane, il tesseramento e la celebrazione ufficiale per le nuove sculture.

Martedì 18 agosto (ore 21:00): Il Museo Trucco di Albisola Superiore fa da cornice alla presentazione del saggio storico di Giammaria Castellaro, "Bersaglieri Avanti! L'offensiva del LI Battaglione A.U.C. a Monte Lungo dicembre 1943" (Mursia).

Mercoledì 26 agosto: Ritorno alle atmosfere conviviali degli anni '60 con "I Fritti nelle Xatte d'Autore". I maestri ceramisti e gli artisti locali firmeranno piatti unici in ceramica realizzati al tornio, nei quali i ristoratori delle due cittadine serviranno le loro specialità fritte.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e aperti alla cittadinanza e ai turisti. Per informazioni dettagliate è possibile consultare il sito www.albisolaperalbisola.it.