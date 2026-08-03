Millesimo, via libera del Consiglio comunale a bilancio, opere pubbliche e TARI

Nel Consiglio comunale dello scorso 31 luglio, l'amministrazione di Millesimo ha approvato l'Assestamento generale di bilancio con la Salvaguardia degli equilibri per il 2026 e il nuovo Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI 2026-2029. Un passaggio che conferma, anche quest'anno, la piena salute delle casse comunali e che sblocca importanti risorse strategiche per il territorio.

Opere pubbliche e interventi prioritari - "Grazie all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, integrato con i contributi regionali intercettati, prendono il via diversi cantieri fondamentali, pienamente in linea con il nostro programma di governo", spiega il sindaco di Millesimo, Francesco Garofano, annunciando una serie di interventi destinati a interessare diversi settori del territorio comunale.

Tra i progetti principali c’è la rigenerazione urbana, con il via libera alla riqualificazione del Parco Comunale di piazza IV Novembre: un intervento da 275 mila euro, finanziato per circa il 90 per cento da Regione Liguria.

Sul fronte dello sport e degli impianti, sono stati finanziati i lavori per la realizzazione delle nuove tribune e per il conseguimento dell’agibilità del campo sportivo comunale di viale Mameli, in collaborazione con l’A.S.D. Millesimo Calcio.

Previsti investimenti anche per la sicurezza del territorio, attraverso l’ampliamento del sistema di videosorveglianza: il progetto, dal valore complessivo di circa 40 mila euro, sarà finanziato all’80 per cento da Regione Liguria.

Tra gli interventi rientrano inoltre le azioni dedicate alla prevenzione e alla salute, con l’acquisto di nuovi defibrillatori destinati alla scuola primaria e agli impianti sportivi comunali.

Spazio anche alla valorizzazione dell’identità e della cultura locale, con il sostegno alle iniziative organizzate in occasione dell’820° anniversario della fondazione di Millesimo.

Infine, sono stati finanziati i lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori della scuola dell’infanzia, con l’obiettivo di migliorare accessibilità e funzionalità degli edifici scolastici.

TARI: tariffe stabili e Bonus Sociale automatico - Approvato anche il piano TARI validato da ARLIR: nessun aumento, con tariffe che rimangono stabili per i cittadini. Confermata la massima attenzione al sociale: sconto del 25% in bolletta erogato automaticamente alle famiglie aventi diritto al Bonus Sociale. Nel 2027 partirà inoltre una fase di simulazione pratica in vista della transizione tariffaria prevista per il 2028.

"Presentiamo un Comune solido e in equilibrio - conclude Garofano - I conti in ordine ci permettono di fare investimenti reali su scuole, sicurezza, impianti sportivi e decoro urbano, senza gravare sulle tasche dei millesimesi e garantendo il massimo sostegno alle famiglie. Un ringraziamento va alla giunta, agli uffici e alla maggioranza per l'ottimo lavoro svolto".