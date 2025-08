Box allagato e rifiuti da smaltire: cittadino senza accesso ai cassonetti condominiali nonostante paghi la Tari

Un cittadino savonese si è trovato in una situazione paradossale dopo il violento acquazzone di due domeniche fa. Il suo box in via Trilussa a Savona si è allagato a causa delle piogge torrenziali, costringendolo a un’accurata pulizia. Il problema? Lo smaltimento dei rifiuti risultanti.

"Pago la Tari per il garage, ma non posso usare i cassonetti dedicati perché non ho la chiave" racconta l’uomo. "Produco forse 30 grammi di spazzatura in un anno, ma stavolta mi sono trovato con carta e stracci da smaltire dopo l'allagamento. Ho chiesto a un collaboratore dell’amministratrice del condominio dove si trova il box, ma mi è stato risposto che la chiave dei cassonetti è stata fornita solo ai residenti che vivono lì e hanno anche il garage. Io, invece, abito in un altro condominio".

La situazione appare illogica: "Se pago la Tari anche per il garage, perché non ho diritto a utilizzare i cassonetti? Alla fine ho dovuto portare tutto nei bidoni del mio condominio. È assurdo".