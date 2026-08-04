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Attualità | 04 agosto 2026, 09:33

Altare, dalla Regione 363mila euro per i danni dell’alluvione 2024: fondi per le frane di Salita Arcara e la scogliera del Rio Fossato

Il sindaco Briano ringrazia la Protezione civile e l'assessore Giampedrone

Altare, dalla Regione 363mila euro per i danni dell’alluvione 2024: fondi per le frane di Salita Arcara e la scogliera del Rio Fossato

Arrivano i finanziamenti per mettere in sicurezza alcune zone del territorio comunale colpite dall’alluvione del 2024. Il Comune di Altare ha ottenuto dalla Regione Liguria le risorse necessarie per tre interventi, per un totale di 363mila euro.

"I finanziamenti riguardano le due frane di Salita Arcara, per un importo rispettivamente di 96mila e 101mila euro, e la scogliera di Rio Fossato, per un valore di 166 mila euro", annuncia il sindaco Roberto Briano.

Soddisfazione da parte del Comune per il risultato raggiunto. "A nome dell’amministrazione desidero ringraziare la Protezione civile e l’assessore regionale Giampedrone per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti del territorio", conclude Briano.

Graziano De Valle

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