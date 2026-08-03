Cairo, la sede Confcommercio resta aperta anche ad agosto: servizi garantiti per imprese e commercianti

La sede di Confcommercio di Cairo Montenotte, in via Roma 99 (angolo con piazza della Vittoria), conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per commercianti e imprese della Valbormida, garantendo assistenza e servizi di prossimità. L'ufficio resterà regolarmente aperto per tutto il mese di agosto, assicurando continuità nell'attività di supporto alle aziende del territorio.

Nella sede è possibile usufruire dei servizi di Ascomservizi per la gestione di paghe e contabilità, dello sportello Fidicomtur per l'accesso al credito e la consulenza sui bandi di finanziamento, di Liguria University, che offre percorsi universitari digitali in collaborazione con gli atenei Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma, e di Confcommercio Academy, con un'ampia proposta di corsi di formazione obbligatori e professionalizzanti.

A questi si aggiunge la possibilità di attivare direttamente SPID, PEC e firma elettronica, strumenti ormai indispensabili per la gestione delle pratiche amministrative e dei servizi digitali.

"Con la sede di Cairo Montenotte, Confcommercio rinnova il proprio impegno a garantire una presenza capillare sul territorio, offrendo servizi sempre più completi e vicini alle esigenze delle imprese della Val Bormida, anche durante il periodo estivo", spiega il vicepresidente di Confcommercio Savona, Giuseppe Molinari.

Coordinatore e responsabile della sede è il Dott. Pierpaolo Carle, commercialista e revisore legale, che esercita la professione dal 1985.

"Grazie all’organizzazione capillare e minuziosa di Confcommercio Savona è finalmente possibile fornire ai clienti risposte adeguate e immediate nei settori più particolari quali corsi di formazione, accesso al credito, partecipazione ai bandi, e molti altri servizi. Si tratta di un valore aggiunto di primaria importanza".



