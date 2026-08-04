Problematiche Tpl Linea, fissato l'incontro in Prefettura con rsu, sindacati, Comune e Provincia di Savona

Si terrà venerdì 7 agosto in Prefettura a Savona un incontro dopo la richiesta della rsu di TPL Linea e le segreterie provinciali FILT CGIL, FIT CISL, UILT, SIAL COBAS, UGL FNA.

Davanti al neo Prefetto Grazia La Fauci al centro ci saranno le problematiche del trasporto pubblico locale dopo lo sciopero di 4 ore dello scorso 27 luglio. Sono stati convocati anche il Comune di Savona e la Provincia.

I rappresentanti dei lavoratori e gli esponenti sindacali Filt Cgil, Sial Cobas, Ugl Fna e Cub Trasporti erano stati ricevuti dal Sindaco Marco Russo e dall'Assessore Francesco Rossello.

Era stata posta l'attenzione sulla carenza di organico strutturale e il ricorso allo straordinario, la soppressione delle corse; i problemi del parco mezzi e la manutenzione, la gestione dei condizionatori, i rapporti industriali e la dirigenza, la gestione del servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia di Savona come previsto dal contratto di servizio 2023/33.

"A seguito delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione (il mandato del presidente uscente Vincenzo Franceri è scaduto il 30 giugno.ndr), riteniamo fondamentale che, in vista della nomina della nuova governance, alla guida di Tpl Linea venga scelta una figura autorevole, competente e aperta a relazioni industriali sane e di reale confronto. Una figura capace di ridisegnare un piano industriale serio, senza incidere negativamente sulle condizioni di lavoro, rilanciando il servizio per la città e la provincia di Savona con le giuste risorse, valorizzando il personale e tutelando la collettività. Abbiamo espresso con fermezza la necessità di rivedere il piano industriale: è indispensabile rimettere al centro la professionalità di chi ogni giorno manda avanti il servizio e garantire il mantenimento degli accordi di secondo livello vigenti, istituire percorsi formativi per i nuovi Lavoratori" avevano spiegato l'rsu e i sindacati.

Il Sindaco "ha rimarcato la crescita dell’azienda con l’affidamento della gestione dei parcheggi, obbiettivo proposto anche dalle organizzazioni sindacali; La buona e stabile condizione economica; Sono state riconosciute le difficoltà operative dovute alla carenza di organico ulteriormente sceso rispetto agli ultimi incontri; Hanno condiviso l’intenzione di voler rivalutare l’iniziativa di aumento delle tariffe nell’ottica di tutelare le fasce sociali più sensibili, correggendo l’iniziativa aziendale troppo diretta; Hanno comunicato le difficoltà di confronto per la mancanza di disponibilità al dialogo con la Provincia, per la definizione dell’assetto del nuovo CDA. Rivendicando comunque la necessità che il comune di Savona sia rappresentato quale socio di maggioranza relativa con una adeguata proporzione. L’amministrazione propone alla presidenza di TPL Linea la Dott.ssa Serena Lancione nomina di indiscutibile competenza. In merito all'affidamento del 10% del servizio — tema per noi cruciale — non ci sono ancora notizie certe, seppur esiste un piano aziendale che ad esempio per il comune di Savona prevederebbe l’esternalizzazione della linea 3" concludono.