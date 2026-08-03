Savona, restyling di via Rossello: lavori a fasi per limitare i disagi. In via Mistrangelo fatti solo i test sui basoli

Sono entrati nel vivo i lavori di riqualificazione di via Rossello, uno degli interventi più attesi nel centro storico di Savona, inserito nel più ampio progetto di valorizzazione dell'asse che collega piazza Mameli, via Pia e la Darsena. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è rinnovare la pavimentazione e migliorare la qualità degli spazi urbani, cercando al tempo stesso di contenere al minimo i disagi per residenti e attività commerciali.

Nei giorni scorsi il cantiere è stato avviato dopo una serie di confronti con commercianti e cittadini, durante i quali sono state illustrate le modalità operative dell'intervento.

"I lavori sono iniziati in via Rossello, dopo incontri con le attività commerciali e i residenti – spiega l'assessore ai Lavori pubblici Ilaria Becco – l'impresa si è dimostrata molto disponibile nello stabilire modalità di lavoro in modo che ci siano meno disagi possibili. In via Rossello si è partiti lavorando solo su metà della strada per lasciare libero l'accesso ai garage e alla via. Una volta completata quella parte verrà poi fatta l'altra metà".

Una scelta studiata proprio per garantire, durante tutta la durata del cantiere, la possibilità di raggiungere le abitazioni, le autorimesse e gli esercizi commerciali, evitando la chiusura completa della strada.

Per quanto riguarda via Mistrangelo, l'assessore precisa che non è ancora interessata dalle opere vere e proprie, anche se oggi rappresenta l'area di appoggio del cantiere.

"Via Mistrangelo, per ora, non è interessata dai lavori – prosegue Becco - sono stati fatti dei test sui basoli. Infatti la Soprintendenza ha chiesto di realizzare la via in basoli, dando continuità con via Pia. Anche via Mistrangelo sarà fatta in parti distinte, partendo da quella davanti alla chiesa e poi le parti restanti."

La scelta dei basoli risponde dunque alle indicazioni della Soprintendenza, che ha chiesto una pavimentazione coerente con quella già presente in via Pia, contribuendo a valorizzare il patrimonio storico e architettonico del centro cittadino.