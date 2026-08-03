Alassio entra nel vivo di agosto con una nuova settimana ricca di eventi e iniziative

Prosegue nella Città del Muretto il calendario degli eventi estivi promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune, con una nuova settimana ricca di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e ospiti di ogni età.



La prima settimana di agosto si apre con il doppio appuntamento di “Una Città che Canta”, il format organizzato da Eccoci Eventi che rende Alassio il palcoscenico dell'originale e divertentissimo spettacolo itinerante del Cantadoccia, che per tutta la giornata di oggi fino alle 17.30 continua ad animare le spiagge cittadine con l'iniziativa che da anni accompagna l’estate alassina e invita adulti e bambini a mettersi alla prova con la propria voce. L'evento culminerà questa sera alle ore 21.30 in Piazza Partigiani con il coinvolgente Karaoke Itinerante animato da Giacomo Aicardi. L'accesso è libero mentre per esibirsi durante la serata karaoke è possibile prenotarsi contattando il numero 366 2470014.



Domani, martedì 4 agosto alle 21.30, l’Auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco ospiterà il concerto del rapper Artie 5ive, protagonista di una delle serate più attese dai giovani. Artie 5ive arriva ad Alassio forte di numeri straordinari. Il suo ultimo album, “La Bella Vita”, ha conquistato 3 dischi di platino e dominato le classifiche. Il singolo “Sogno Americano” ha raggiunto il primo posto, mentre gran parte dei brani del disco è entrata nella Top 50 nazionale, confermando il rapper milanese come uno degli artisti più seguiti e ascoltati del momento. In vista dell'appuntamento di domani si ricordano due importanti indicazioni: per non congestionare il traffico veicolare nella zona, è richiesto al pubblico di raggiungere Parco San Rocco a piedi da via Robutti/via Michelangelo, dal ponte pedonale sulla ferrovia di via Mameli oppure da via Pera/via Michelangelo; la biglietteria in loco non sarà aperta. Gli ultimi biglietti disponibili potranno essere acquistati sul circuito digitale TicketSms fino al sold out .



Mercoledì 5 agosto torna lo storico Concorso dei Castelli di Sabbia, giunto alla sua 44ª edizione, che vedrà bambini e famiglie impegnati nella realizzazione di splendide costruzioni lungo le spiagge cittadine. La giuria effettuerà il passaggio valutativo a partire dalle ore 15, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 21 in Piazza Partigiani, animata da Fabrizio Fontana e i suoi celebri personaggi, tra cui Capitan Ventosa, James Tont e "Le so tutte". Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando l'apposito modulo distribuito dall'Ufficio Turismo del Comune di Alassio; sarà inoltre possibile effettuare iscrizioni dell'ultimo momento entro le ore 10 di mercoledì 5 agosto presso l'Ufficio Turismo in Piazza della Libertà. Non saranno ammesse alla valutazione le costruzioni non regolarmente iscritte.



Sempre mercoledì, dalle 17 alle 24, Piazza Airaldi e Durante ospiterà Arte in Piazza, a cura dell’Associazione Artigianalmente. Alle ore 21 tornerà inoltre la tradizionale serata danzante Latino-Americana presso l’Auditorium di Parco San Rocco, mentre a Moglio si svolgerà la cena “Moglio Revolution – Non è vecchio ma vintage”, appuntamento all’insegna della convivialità organizzato dai giovani della frazione collinare alassina con il patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Società La Fratellanza di Moglio o contattare il numero WhatsApp 351 6900497.



Giovedì 6 agosto, alle 21.30 in Piazza Partigiani andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale “Lumecan”, scritto da Massimo Schiavon e portato in scena dall’Associazione Culturale Produzioni Teatrali MC Sipario in collaborazione con il Comune di Alassio. Scritto da Massimo Schiavon e David Conati e diretto da Giorgio Caprile, lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro di Giovanni Buscaglia e Massimo Schiavon e propone al pubblico un intenso percorso teatrale tra racconto, musica e memoria.

Venerdì 7 agosto la musica sarà protagonista assoluta con l'appuntamento delle ore 21.30 all’Auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco, dove salirà sul palco la PFM – Premiata Forneria Marconi con il tour “Doppia Traccia”, che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto è diviso in due parti: la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”; la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André”, con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”. Le prevendite sono disponibili presso La Casa del Disco di Alassio e online sul circuito TicketSms.

Nella stessa serata, alle 21, nella suggestiva cornice della Piazzetta Arenella a Borgo Coscia, tornerà la rassegna “Frazionando, concerti per Alassio e dintorni…” con la serata “Non ho vinto Sanremo”, dedicata alle canzoni che sono entrate nel cuore del pubblico pur non conquistando il Festival della Canzone Italiana. Nella Parrocchia di Santa Maria Immacolata, proseguirà inoltre la rassegna “Note d’Organo nel Borgo 2026” con il concerto del Maestro Tommaso Nicoli.



Eccezionalmente, “Alassio di Venerdì” si sposterà questa settimana a sabato 8 agosto: alle 21.15 in Piazza della Libertà sarà presentato il libro “Bambole e segreti. Un dramma familiare” di Sandro Massimo Viglino.



Domenica 9 agosto sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti tra cultura e tradizione. A Moglio tornerà infatti la storica Gnoccata, organizzata dalla Società La Fratellanza con il patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio presso il campetto "I Giardini di Carolina". L'appuntamento gastronomico sarà dedicato agli gnocchi di patate realizzati a mano e conditi con pesto oppure con sugo artigianale di pomodoro e basilico, accompagnati da altre specialità della cucina locale, con apertura degli stand gastronomici alle ore 19. Per l'occasione sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Alassio (fermata TPL sulla via Aurelia, di fronte al Palazzo Comunale) a partire dalle ore 19 circa.



La giornata di domenica 9 agosto prevede alle ore 18 la cerimonia di firma della piastrella per il Muretto di Alassio da parte di Ivan Drogo Inglese, Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, a seguito della partnership avviata tra Ligyes e Casa Pertini di Roma. Alle ore 18.30, in Piazza della Libertà, nell'ambito di Ligyes, l'avvocato penalista Civita Di Russo presenterà il libro “Indomita. La mia battaglia contro le mafie”, in un incontro condotto da Christian Floris.



La serata proseguirà alle 21.15 con la presentazione del volume “Da Cavour alla Repubblica. I rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d'Italia” di Pier Franco Quaglieni, edito da Pedrini. Il saggio ripercorre l'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa nel nostro Paese, affrontando temi quali il separatismo liberale, i Patti Lateranensi, il Concordato e il concetto stesso di laicità nella società contemporanea. A dialogare con l'autore sarà Gianni Oliva. La serata si concluderà con una lettura antologica da parte di Milli Conte di testi tratti dal libro, offrendo la possibilità di costruire un percorso storico della storia italiana di oltre 150 anni. La presentazione è promossa dal Comune di Alassio e dalla sezione ligure del Centro Pannunzio intitolata a Roberto Baldassarre, direttore per molti anni della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”. Giornalista, docente e saggista di Storia contemporanea, Quaglieni ha fondato, con Arrigo Olivetti e Mario Soldati il Centro “Pannunzio” ed è uno storico riconosciuto a livello nazionale e internazionale sui temi della laicità dello Stato, a cui ha dedicato decenni di ricerca. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Cavalierato di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.



Arte, mostre, giardini e benessere



Dall'8 al 23 agosto, presso la Sala Carletti dell'Associazione Vecchia Alassio, sarà visitabile la mostra personale dell'artista francese Sandrine Charraut dal titolo "Viaggi della Mia Anima". L'inaugurazione è in programma venerdì 7 agosto alle ore 18 alla presenza dell'artista, con ingresso libero. L'esposizione presenta oltre venti dipinti che raccontano il legame tra memoria, viaggio ed emozioni, attraverso un percorso che intreccia paesaggi interiori, volti e suggestioni raccolti dall'artista durante esperienze vissute in Europa e nel mondo.



Per gli amanti dell'arte, prosegue inoltre fino al 6 novembre l'esposizione delle opere "Immagina un Mondo Nuovo" e "L'amore genera vita" di Andrea Roggi presso il Muretto di Alassio e sul Pontile Mario Bestoso. La mostra, curata dalla Galleria Ravagnan di Venezia nell'ambito del Festival Ligyes 2026, fa parte del progetto "Mare Nostrum", un percorso artistico che, dopo le tappe di Portofino e Genova, ha raggiunto Alassio portando lungo la costa ligure le celebri sculture dell'artista toscano in un dialogo tra mare, materia, luce e territorio.



Fino al 10 agosto, negli spazi della storica Galleria Berrino di Via Cavour 10, prosegue anche la prima delle tre mostre in programma nell'ambito del progetto "Alassio Città degli Artisti", promosso dall'Associazione Archivio Mario Berrino e ideato e realizzato dall'Associazione Città degli Artisti, con il patrocinio del Comune di Alassio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. L'esposizione, curata da Nicola Bigliardi, è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24, escluso il martedì, con ingresso libero, e vede protagonisti il duo Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli.



La proposta culturale della città trova inoltre espressione nelle pinacoteche cittadine, aperte al pubblico per tutta l'estate: la Richard West Memorial Gallery & English Library, in Viale Hanbury 77, visitabile il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 17 alle 19, e la Pinacoteca Carlo Levi, ospitata nel seicentesco Palazzo Morteo di Via Gramsci 58, aperta il lunedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 12.



Ad Alassio sono visitabili i meravigliosi Giardini di Villa della Pergola, già premiati come Parco più bello d'Italia e recentemente nominati Partner Garden dalla Royal Horticultural Society, la più prestigiosa istituzione orticola al mondo, il cui patron è Sua Maestà Re Carlo III. Con le loro celebri collezioni botaniche, i Giardini raccontano il profondo legame tra Alassio e la cultura britannica, testimoniato dalla presenza storica di importanti famiglie inglesi come i Dalrymple e gli Hanbury. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito web www.giardinidivilladellapergola.com



Per chi desidera dedicarsi al benessere all'aria aperta, proseguono per tutto il mese di agosto gli appuntamenti con Bhakti Summer Yoga nel suggestivo scenario panoramico del Piazzale di Santa Croce, offrendo un'occasione per rigenerare corpo e mente immersi nella tranquillità della collina alassina. La partecipazione alle lezioni è a pagamento e in occasione della prima partecipazione è richiesto il tesseramento all'ASD Bhakti. È consigliato portare con sé un tappetino e indossare abbigliamento comodo. Questa settimana gli appuntamenti sono in programma giovedì 6 agosto alle ore 17.30 e domenica 9 agosto alle ore 8.00.



Il programma costantemente aggiornato degli eventi e delle iniziative ad Alassio è disponibile nella sezione Eventi del portale turistico della città, www.visitalassio.com. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica rosegue nella Città del Muretto il calendario degli eventi estivi promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune, con una nuova settimana ricca di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e ospiti di ogni età.



La prima settimana di agosto si apre con il doppio appuntamento di “Una Città che Canta”, il format organizzato da Eccoci Eventi che rende Alassio il palcoscenico dell'originale e divertentissimo spettacolo itinerante del Cantadoccia, che per tutta la giornata di oggi fino alle 17.30 continua ad animare le spiagge cittadine con l'iniziativa che da anni accompagna l’estate alassina e invita adulti e bambini a mettersi alla prova con la propria voce. L'evento culminerà questa sera alle ore 21.30 in Piazza Partigiani con il coinvolgente Karaoke Itinerante animato da Giacomo Aicardi. L'accesso è libero mentre per esibirsi durante la serata karaoke è possibile prenotarsi contattando il numero 366 2470014.



Domani, martedì 4 agosto alle 21.30, l’Auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco ospiterà il concerto del rapper Artie 5ive, protagonista di una delle serate più attese dai giovani. Artie 5ive arriva ad Alassio forte di numeri straordinari. Il suo ultimo album, “La Bella Vita”, ha conquistato 3 dischi di platino e dominato le classifiche. Il singolo “Sogno Americano” ha raggiunto il primo posto, mentre gran parte dei brani del disco è entrata nella Top 50 nazionale, confermando il rapper milanese come uno degli artisti più seguiti e ascoltati del momento. In vista dell'appuntamento di domani si ricordano due importanti indicazioni: per non congestionare il traffico veicolare nella zona, è richiesto al pubblico di raggiungere Parco San Rocco a piedi da via Robutti/via Michelangelo, dal ponte pedonale sulla ferrovia di via Mameli oppure da via Pera/via Michelangelo; la biglietteria in loco non sarà aperta. Gli ultimi biglietti disponibili potranno essere acquistati sul circuito digitale TicketSms fino al sold out.



Mercoledì 5 agosto torna lo storico Concorso dei Castelli di Sabbia, giunto alla sua 44ª edizione, che vedrà bambini e famiglie impegnati nella realizzazione di splendide costruzioni lungo le spiagge cittadine. La giuria effettuerà il passaggio valutativo a partire dalle ore 15, mentre la cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 21 in Piazza Partigiani, animata da Fabrizio Fontana e i suoi celebri personaggi, tra cui Capitan Ventosa, James Tont e "Le so tutte". Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando l'apposito modulo distribuito dall'Ufficio Turismo del Comune di Alassio; sarà inoltre possibile effettuare iscrizioni dell'ultimo momento entro le ore 10 di mercoledì 5 agosto presso l'Ufficio Turismo in Piazza della Libertà. Non saranno ammesse alla valutazione le costruzioni non regolarmente iscritte.



Sempre mercoledì, dalle 17 alle 24, Piazza Airaldi e Durante ospiterà Arte in Piazza, a cura dell’Associazione Artigianalmente. Alle ore 21 tornerà inoltre la tradizionale serata danzante Latino-Americana presso l’Auditorium di Parco San Rocco, mentre a Moglio si svolgerà la cena “Moglio Revolution – Non è vecchio ma vintage”, appuntamento all’insegna della convivialità organizzato dai giovani della frazione collinare alassina con il patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare la pagina Facebook della Società La Fratellanza di Moglio o contattare il numero WhatsApp 351 6900497.



Giovedì 6 agosto, alle 21.30 in Piazza Partigiani andrà in scena lo spettacolo teatrale e musicale “Lumecan”, scritto da Massimo Schiavon e portato in scena dall’Associazione Culturale Produzioni Teatrali MC Sipario in collaborazione con il Comune di Alassio. Scritto da Massimo Schiavon e David Conati e diretto da Giorgio Caprile, lo spettacolo è tratto dall'omonimo libro di Giovanni Buscaglia e Massimo Schiavon e propone al pubblico un intenso percorso teatrale tra racconto, musica e memoria.

Venerdì 7 agosto la musica sarà protagonista assoluta con l'appuntamento delle ore 21.30 all’Auditorium Enrico Simonetti di Parco San Rocco, dove salirà sul palco la PFM – Premiata Forneria Marconi con il tour “Doppia Traccia”, che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto è diviso in due parti: la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”; la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André”, con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”. Le prevendite sono disponibili presso La Casa del Disco di Alassio e online sul circuito TicketSms.

Nella stessa serata, alle 21, nella suggestiva cornice della Piazzetta Arenella a Borgo Coscia, tornerà la rassegna “Frazionando, concerti per Alassio e dintorni…” con la serata “Non ho vinto Sanremo”, dedicata alle canzoni che sono entrate nel cuore del pubblico pur non conquistando il Festival della Canzone Italiana. Nella Parrocchia di Santa Maria Immacolata, proseguirà inoltre la rassegna “Note d’Organo nel Borgo 2026” con il concerto del Maestro Tommaso Nicoli.



Eccezionalmente, “Alassio di Venerdì” si sposterà questa settimana a sabato 8 agosto: alle 21.15 in Piazza della Libertà sarà presentato il libro “Bambole e segreti. Un dramma familiare” di Sandro Massimo Viglino.



Domenica 9 agosto sarà una giornata particolarmente ricca di appuntamenti tra cultura e tradizione. A Moglio tornerà infatti la storica Gnoccata, organizzata dalla Società La Fratellanza con il patrocinio dell'Assessorato al Volontariato del Comune di Alassio presso il campetto "I Giardini di Carolina". L'appuntamento gastronomico sarà dedicato agli gnocchi di patate realizzati a mano e conditi con pesto oppure con sugo artigianale di pomodoro e basilico, accompagnati da altre specialità della cucina locale, con apertura degli stand gastronomici alle ore 19. Per l'occasione sarà attivo un servizio navetta gratuito con partenza da Alassio (fermata TPL sulla via Aurelia, di fronte al Palazzo Comunale) a partire dalle ore 19 circa.



La giornata di domenica 9 agosto prevede alle ore 18 la cerimonia di firma della piastrella per il Muretto di Alassio da parte di Ivan Drogo Inglese, Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, a seguito della partnership avviata tra Ligyes e Casa Pertini di Roma. Alle ore 18.30, in Piazza della Libertà, nell'ambito di Ligyes, l'avvocato penalista Civita Di Russo presenterà il libro “Indomita. La mia battaglia contro le mafie”, in un incontro condotto da Christian Floris.



La serata proseguirà alle 21.15 con la presentazione del volume “Da Cavour alla Repubblica. I rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d'Italia” di Pier Franco Quaglieni, edito da Pedrini. Il saggio ripercorre l'evoluzione dei rapporti tra Stato e Chiesa nel nostro Paese, affrontando temi quali il separatismo liberale, i Patti Lateranensi, il Concordato e il concetto stesso di laicità nella società contemporanea. A dialogare con l'autore sarà Gianni Oliva. La serata si concluderà con una lettura antologica da parte di Milli Conte di testi tratti dal libro, offrendo la possibilità di costruire un percorso storico della storia italiana di oltre 150 anni. La presentazione è promossa dal Comune di Alassio e dalla sezione ligure del Centro Pannunzio intitolata a Roberto Baldassarre, direttore per molti anni della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”. Giornalista, docente e saggista di Storia contemporanea, Quaglieni ha fondato, con Arrigo Olivetti e Mario Soldati il Centro “Pannunzio” ed è uno storico riconosciuto a livello nazionale e internazionale sui temi della laicità dello Stato, a cui ha dedicato decenni di ricerca. Nel corso della sua lunga e brillante carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il Cavalierato di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana.



Arte, mostre, giardini e benessere



Dall'8 al 23 agosto, presso la Sala Carletti dell'Associazione Vecchia Alassio, sarà visitabile la mostra personale dell'artista francese Sandrine Charraut dal titolo "Viaggi della Mia Anima". L'inaugurazione è in programma venerdì 7 agosto alle ore 18 alla presenza dell'artista, con ingresso libero. L'esposizione presenta oltre venti dipinti che raccontano il legame tra memoria, viaggio ed emozioni, attraverso un percorso che intreccia paesaggi interiori, volti e suggestioni raccolti dall'artista durante esperienze vissute in Europa e nel mondo.



Per gli amanti dell'arte, prosegue inoltre fino al 6 novembre l'esposizione delle opere "Immagina un Mondo Nuovo" e "L'amore genera vita" di Andrea Roggi presso il Muretto di Alassio e sul Pontile Mario Bestoso. La mostra, curata dalla Galleria Ravagnan di Venezia nell'ambito del Festival Ligyes 2026, fa parte del progetto "Mare Nostrum", un percorso artistico che, dopo le tappe di Portofino e Genova, ha raggiunto Alassio portando lungo la costa ligure le celebri sculture dell'artista toscano in un dialogo tra mare, materia, luce e territorio.



Fino al 10 agosto, negli spazi della storica Galleria Berrino di Via Cavour 10, prosegue anche la prima delle tre mostre in programma nell'ambito del progetto "Alassio Città degli Artisti", promosso dall'Associazione Archivio Mario Berrino e ideato e realizzato dall'Associazione Città degli Artisti, con il patrocinio del Comune di Alassio e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Liguria. L'esposizione, curata da Nicola Bigliardi, è aperta tutti i giorni dalle 17 alle 24, escluso il martedì, con ingresso libero, e vede protagonisti il duo Fiedler O Mastrangelo, Alessandra Risi Castoldi, Pierfilippo Gatti, Saverio Bonelli ed Ettore Marinelli.



La proposta culturale della città trova inoltre espressione nelle pinacoteche cittadine, aperte al pubblico per tutta l'estate: la Richard West Memorial Gallery & English Library, in Viale Hanbury 77, visitabile il mercoledì e il venerdì dalle 16 alle 18.30 e il sabato dalle 17 alle 19, e la Pinacoteca Carlo Levi, ospitata nel seicentesco Palazzo Morteo di Via Gramsci 58, aperta il lunedì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 21 alle 23 e la domenica dalle 10 alle 12.



Ad Alassio sono visitabili i meravigliosi Giardini di Villa della Pergola, già premiati come Parco più bello d'Italia e recentemente nominati Partner Garden dalla Royal Horticultural Society, la più prestigiosa istituzione orticola al mondo, il cui patron è Sua Maestà Re Carlo III. Con le loro celebri collezioni botaniche, i Giardini raccontano il profondo legame tra Alassio e la cultura britannica, testimoniato dalla presenza storica di importanti famiglie inglesi come i Dalrymple e gli Hanbury. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito web www.giardinidivilladellapergola.com



Per chi desidera dedicarsi al benessere all'aria aperta, proseguono per tutto il mese di agosto gli appuntamenti con Bhakti Summer Yoga nel suggestivo scenario panoramico del Piazzale di Santa Croce, offrendo un'occasione per rigenerare corpo e mente immersi nella tranquillità della collina alassina. La partecipazione alle lezioni è a pagamento e in occasione della prima partecipazione è richiesto il tesseramento all'ASD Bhakti. È consigliato portare con sé un tappetino e indossare abbigliamento comodo. Questa settimana gli appuntamenti sono in programma giovedì 6 agosto alle ore 17.30 e domenica 9 agosto alle ore 8.00.



Il programma costantemente aggiornato degli eventi e delle iniziative ad Alassio è disponibile nella sezione Eventi del portale turistico della città, www.visitalassio.com



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica al numero 0182 647027 oppure scrivere all’indirizzo info@visitalassio.com.