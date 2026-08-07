Masterplan Piazza del Popolo-Orti Folconi, il Pd: "Una svolta per il futuro di Savona"

Il gruppo consiliare del Partito Democratico interviene sul masterplan per la riqualificazione dell'area di Piazza del Popolo e degli Orti Folconi, illustrato nei giorni scorsi in Commissione consiliare, definendolo "un passaggio significativo per il futuro urbanistico di Savona" e rivendicando il percorso politico e amministrativo che ha portato alla sua elaborazione.

"La presentazione del masterplan per l'area di Piazza del Popolo e Orti Folconi rappresenta un passaggio significativo per il futuro urbanistico di Savona. Si tratta del frutto di un'importante regia politica e amministrativa dell'Amministrazione comunale, capace di costruire, insieme ai soggetti privati proprietari delle aree, una visione condivisa e di superare uno stallo che durava da molti anni", si legge nella nota.

Secondo il Partito Democratico, il progetto rappresenta un'occasione per ripensare una delle aree strategiche della città, andando oltre la semplice riqualificazione urbanistica. "Il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha sottolineato durante la Commissione come questo progetto rappresenti un'occasione concreta per ridisegnare una parte strategica della città, con un intervento che non si limita a riqualificare un'area, ma interpreta una visione di sviluppo che l'Amministrazione comunale porta avanti da tempo".

Tra gli elementi ritenuti qualificanti figurano l'incremento dei parcheggi, il nuovo palaeventi, il grande parco urbano e le nuove soluzioni abitative. "L'aumento dei parcheggi va nella direzione di una mobilità più razionale, consentendo di proseguire il percorso di progressiva liberazione del centro cittadino dalla presenza diffusa delle automobili. La realizzazione di un nuovo palaeventi può dotare Savona di uno spazio moderno e funzionale per ospitare manifestazioni sportive, culturali e congressuali. La previsione del più grande parco urbano della città rappresenta un investimento importante sulla qualità della vita, sul verde pubblico e sulla vivibilità degli spazi. A questo si aggiunge una riflessione innovativa sulle nuove forme dell'abitare, tema sempre più centrale per rispondere ai bisogni delle nuove generazioni e all'evoluzione della società".

Il Pd evidenzia inoltre il valore della nuova connessione tra la stazione ferroviaria e il porto e il recupero degli Orti Folconi. "Uno degli elementi più significativi del progetto è inoltre la ricucitura urbana tra due parti della città che per troppo tempo sono rimaste separate. Il nuovo collegamento tra la stazione ferroviaria e il porto rappresenta un'infrastruttura attesa da anni, capace di superare una frattura storica e di rendere finalmente più semplice, diretto e naturale il rapporto tra il centro cittadino e il waterfront. Allo stesso tempo, il recupero degli Orti Folconi significa restituire ai savonesi un luogo oggi sostanzialmente inaccessibile e degradato, trasformandolo in uno spazio vissuto, attraversato e restituito alla comunità. Per molti cittadini sarà, a tutti gli effetti, la riappropriazione di un pezzo di città rimasto per troppo tempo ai margini".

Il gruppo consiliare sottolinea però come il percorso sia ancora aperto al confronto. "Naturalmente quello presentato è un masterplan, destinato ad aprire una fase di confronto e approfondimento. Proprio per questo riteniamo fondamentale che il dibattito coinvolga istituzioni, cittadini, categorie economiche e tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte utili a migliorare ulteriormente il progetto".

Il Partito Democratico invita quindi a un dibattito nel merito delle scelte progettuali. "Siamo consapevoli che un intervento di questa portata possa suscitare sensibilità e punti di vista differenti. È giusto che sia così. Proprio per questo crediamo che il confronto debba concentrarsi sul merito delle scelte, con l'obiettivo comune di consegnare a Savona il miglior progetto possibile".

Infine, il Pd ribadisce la valenza strategica dell'intervento per il futuro della città. "La nostra città ha bisogno di interventi capaci di guardare al futuro con coraggio. Questo masterplan può rappresentare una svolta per un'area strategica di Savona, mettendo insieme rigenerazione urbana, sostenibilità, servizi, qualità dello spazio pubblico e una nuova connessione tra il centro, la stazione e il porto. Una sfida ambiziosa che, se portata avanti con la stessa visione che l'ha generata e con il contributo di tutta la città, potrà cambiare il volto di un pezzo importante di Savona per i prossimi decenni".