Bucci incontra il nuovo prefetto di Savona La Fauci: "Pronti a rafforzare la collaborazione"

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha ricevuto oggi, presso la sede della Regione, il nuovo prefetto di Savona, Grazia La Fauci. Nel corso dell'incontro sono stati affrontati alcuni dei principali temi che riguardano il Savonese.



“Con questo incontro vogliamo ribadire i nostri auguri di buon lavoro alla dottoressa La Fauci – commenta il presidente Bucci -. Come Regione siamo pronti a continuare il già avviato e proficuo dialogo con la Prefettura di Savona all’insegna, come sempre, della collaborazione istituzionale e dell’ascolto delle esigenze del territorio”.

